Штормовое предупреждение. С 3 ноября ожидается резкое похолодание

После аномально жаркой и сухой погоды 3 ноября днем и 4-5 ноября ожидается резкое изменение погоды. Об этом предупредили в МЧС.

3 ноября днем в отдельных районах, 4-5 ноября на большей части территории ожидаются дожди, в горах снег, местами осадки сильные. Усиление западного ветра местами достигнет 18-23 метров в секунду.

4-5 ноября ожидается понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской областях.

"Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб", - отметили в пресс-службе ведомства.