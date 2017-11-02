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Штормовое предупреждение. С 3 ноября ожидается резкое похолодание

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ВБ

После аномально жаркой и сухой погоды 3 ноября днем и 4-5 ноября ожидается резкое изменение погоды. Об этом предупредили в МЧС.

3 ноября днем в отдельных районах, 4-5 ноября на большей части территории ожидаются дожди, в горах снег, местами осадки сильные. Усиление западного ветра местами достигнет 18-23 метров в секунду.

4-5 ноября ожидается понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской областях.

"Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб", - отметили в пресс-службе ведомства.

URL: http://www.vb.kg/369049
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение
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