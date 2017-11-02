Парламент принял закон. Секс с несовершеннолетними считается изнасилованием

Сегодня, 2 ноября, Жогорку Кенеш рассмотрел поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР на третьем чтении.

Отметим, согласно поправкам любые сексуальные действия по отношению к несовершеннолетним расцениваются как изнасилование.

По данным инициаторов документа, в случае совершения сексуальных действий с несовершеннолетними по обоюдному согласию предусмотрено наказание от 3 до 5 лет.

По новым поправкам исключается понятие "секс с детьми по обоюдному согласию".

Также поправка ужесточает наказание за половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Это грозит лишением права заниматься педагогической деятельностью, а также иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними на всю жизнь.

Напомним, этот законопроект был принят в третьем чтении, однако его снова вернули на второе чтение, так как на этом этапе нельзя внести поправки. На прошлой неделе на заседании Жогорку Кенеш снова рассмотрел его во втором чтении, так как аппарат комитета допустил ошибку при разборе стенограммы, где говорится о дополнениях и предложениях при поправке в закон.

Поправки также касаются той части, где говорится о преступлении, совершенном против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. На них не распространяется норма, которая освобождает от наказания вследствие утраты лицом общественной опасности ввиду безупречного поведения и добросовестного отношения к труду или обучения после совершения преступления.

К лицу, отбывающему наказание за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, амнистия не применяется.