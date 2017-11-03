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ГНС: Певцы и ведущие после публикаций в СМИ стали платить налоги

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Родион Решетов

Певцы и ведущие корпоративных вечеров после публикаций СМИ стали платить налоги и работать по патенту. Об этом сегодня, 3 ноября, в ходе коллегии ГНС сообщил председатель налоговой службы Октябрь Абдыкаимов.

Он отметил, что налогоплательщики, работающие в развлекательной сфере на различных торжествах, больше боятся не сотрудников ГНС, а огласки в средствах массовой информации. Поэтому в настоящее время многие уже зарегистрировали себя в базе или оформили необходимые документы.

"Привлечение к этой работе СМИ имело большой эффект. Большая часть ведущих, артистов, фотографов и все, кто обслуживает торжественные мероприятия, уже встали на налоговый учет либо оплачивают патент. Наверное, все же, больше боятся огласки, нежели налоговиков", - сказал Абдыкаимов.

URL: http://www.vb.kg/369119
Теги:
ГНС, шоу-бизнес
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