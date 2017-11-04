Зеленый город. В Бишкеке продолжается озеленение улиц

МП "Зеленстрой" совместно с сотрудниками "Международного аэропорта "Манас" провели совместную акцию по посадкам саженцев с закрытой корневой системой по улице Масалиева (Южная магистраль) от Токтоналиева в сторону реки Ала-Арча.

Мероприятие торжественно открыл мэр столицы Албек Ибраимов. Градоначальник от своего имени и от имени всех горожан выразил коллективу аэропорта благодарность за активное участие в озеленении города.

Представитель "Газпром нефть Азия" передал эстафету в виде дерева президенту МАМ "Манас" Эмиру Чукуеву. В посадках приняли участие более сотни сотрудников аэропорта.

На этом участке улицы (по северной стороне) было посажено 142 дерева лиственных пород: липа мелколистная, платан восточный и можжевельник.

Со стороны муниципального предприятия "Зеленстрой" был обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия показали, как правильно посадить деревья и рассказали участникам акции об особенностях посадок. Для полива зеленых насаждений сооружена оросительная система и установлена ирригационная сеть. В дальнейшем аллея по Южной магистрали будет полностью благоустроена и будет построена велодорожка.