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Зеленый город. В Бишкеке продолжается озеленение улиц

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ВБ

МП "Зеленстрой" совместно с сотрудниками "Международного аэропорта "Манас" провели совместную акцию по посадкам саженцев с закрытой корневой системой по улице Масалиева (Южная магистраль) от Токтоналиева в сторону реки Ала-Арча.

Мероприятие торжественно открыл мэр столицы Албек Ибраимов. Градоначальник от своего имени и от имени всех горожан выразил коллективу аэропорта благодарность за активное участие в озеленении города.

Представитель "Газпром нефть Азия" передал эстафету в виде дерева президенту МАМ "Манас" Эмиру Чукуеву. В посадках приняли участие более сотни сотрудников аэропорта.

На этом участке улицы (по северной стороне) было посажено 142 дерева лиственных пород: липа мелколистная, платан восточный и можжевельник.

Со стороны муниципального предприятия "Зеленстрой" был обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия показали, как правильно посадить деревья и рассказали участникам акции об особенностях посадок. Для полива зеленых насаждений сооружена оросительная система и установлена ирригационная сеть. В дальнейшем аллея по Южной магистрали будет полностью благоустроена и будет построена велодорожка.

URL: http://www.vb.kg/369157
Теги:
озеленение, Бишкек
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Комментарии
Karina Karimova
04.11.2017, 18:30
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 19
Комментариев: 29

Отличная новость. Надеюсь полив будет оеспечен.

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