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Могильник эпохи неолита обнаружили на Алтае

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Археологи случайно обнаружили в Алтайском крае самый древний в регионе могильник. Предполагается, что первого человека похоронили в нем 8 тыс. лет назад, рассказал профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Сергей Грушин, сообщает Altapress.

Летом 2016 года археологи обследовали участок в Заринском районе, где планируется строительство газопровода в Китай. В один из выходных дней они поехали отдыхать на реку Чумыш и заинтересовались мысом на противоположном берегу. Там ученые обнаружили пять могильников разных эпох.

Этим летом археологи совместно с экспедицией Кемеровского государственного университета на перекате Чумыша нашли некрополь с останками нескольких десятков людей, которые были похоронены лежа на спине. У каждого из них были "сопровождающие элементы": каменные орудия труда, костяные предметы и много украшений из зубов животных. В результате радиоуглеродного анализа выяснилось, что захоронение датировано 6 тыс. годом до нашей эры - эпохой неолита.

Примечательно, что все могильники расположены всего 20–30 см от поверхности. Археологи удивляются, что они вообще сохранились, учитывая, что в этих местах активно распахивали землю.

Еще два пласта захоронений были сделаны на этом месте только в XV веке до нашей эры.

Самый поздний некрополь с останками десятков людей, найденный на Чумыше, датируется VI веком нашей эры, он связан с культурой кочевников: там нашли их детали костюма и вооружение.

Сейчас алтайские ученые ищут специалиста по органике, чтобы исследовать находки и более подробно рассказать, кем были эти люди. Кроме того, у подножия мыса также обнаружили поселение, так что в следующем году раскопки на Чумыше продолжатся.

URL: http://www.vb.kg/369193
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