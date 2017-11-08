Погода
$ 69.55 - 69.83
€ 80.72 - 81.35

На те же грабли. В Россию вновь не пустили сельхозпродукцию из стран ЦА

250  2
ВБ

40 тонн репчатого лука, 20 тонн свежего винограда и 20 тонн томатов казахстанского происхождения задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на ФКП "Карасук" в минувшие праздничные выходные текущего года в ходе совместных оперативных действий с уполномоченными лицами Новосибирской таможни. Продукция следовала автомобильным транспортом из Республики Казахстан для последующей реализации в Новосибирске и Красноярске.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что все партии подконтрольной продукции высокого фитосанитарного риска перевозились либо в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, либо в связи с недействительной маркировкой.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Все партии возвращены отправителям в Республику Казахстан.

Ранее Управление Россельхознадзора по Новосибирской области информировало о работе, проводимой совместно с Новосибирской таможней, в целях оперативного взаимодействия при совместном досмотре автомобильных транспортных средств для недопущения перемещения и реализации в регионе запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

Всего с начала ноября из Новосибирской области в республики Казахстан и Кырзызстан возвращено 311,67 тонны подкарантинной продукции происхождением из республик Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

URL: http://www.vb.kg/369273
Теги:
Россия, фитосанитарный контроль
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Урри
08.11.2017, 09:46

Бумеранг

0
Цитировать
Жалоба модератору
Karina Karimova
08.11.2017, 10:51
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 34
Комментариев: 36

И вот этим нарушителям (кыргызским поставщикам) требований законодательства тоже будут возмещать убытки? 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  