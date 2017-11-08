На те же грабли. В Россию вновь не пустили сельхозпродукцию из стран ЦА

40 тонн репчатого лука, 20 тонн свежего винограда и 20 тонн томатов казахстанского происхождения задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на ФКП "Карасук" в минувшие праздничные выходные текущего года в ходе совместных оперативных действий с уполномоченными лицами Новосибирской таможни. Продукция следовала автомобильным транспортом из Республики Казахстан для последующей реализации в Новосибирске и Красноярске.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что все партии подконтрольной продукции высокого фитосанитарного риска перевозились либо в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, либо в связи с недействительной маркировкой.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Все партии возвращены отправителям в Республику Казахстан.

Ранее Управление Россельхознадзора по Новосибирской области информировало о работе, проводимой совместно с Новосибирской таможней, в целях оперативного взаимодействия при совместном досмотре автомобильных транспортных средств для недопущения перемещения и реализации в регионе запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

Всего с начала ноября из Новосибирской области в республики Казахстан и Кырзызстан возвращено 311,67 тонны подкарантинной продукции происхождением из республик Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.