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ЖК не стал рассматривать контроль Минсельхоза за алкоголем без министра

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Гулиза Авазова

Сегодня, 8 ноября, на заседании депутаты Жогорку Кенеша сняли с повестки дня проект Закона "О внесении изменений в Кодекс КР об административной ответственности".

Отметим, в ноябре прошлого года правительство своим постановлением передало функции налоговой службы по государственному регулированию и контролю за производством и/или оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Также ведомство получило функции по лицензированию производства и оборота этилового спирта, производства и оборота (хранение в целях производства или реализации, оптовая и розничная реализация) алкогольной продукции, декларированию объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В связи с этим Минсельхоз предлагает узаконить за ним данный контроль с внесением изменений в Кодекс об административной ответственности.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что сначала принимается постановление и только затем во исполнение принимают закон. "Если парламент не примет законопроект, что будете делать? Или вы были уверены на 100%, что примет?" - отметил депутат Дастан Бекешев.

Депутат Кожобек Рыспаев добавил, что ничего не изменится, пока не будет монопольного госоргана, который станет контролировать за раздельным производством алкогольной продукции и спирта.

После прозвучали предложения рассмотреть вопрос тогда, когда министр придет.

Затем представитель правительства в Жогорку Кенеше Ашырбек Темирбаев попросил снять с повестки дня данный вопрос, это предложение поддержали все депутаты.

URL: http://www.vb.kg/369287
Теги:
алкоголь, парламент
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