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Жогорку Кенеш и парламент Египта намерены развивать сотрудничество

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Кыргызстан и Египет продолжат работу по формированию парламентских групп дружбы между Жогорку Кенешем и парламентом Египта. Такая договоренность достигнута на встрече посла Кыргызстана в Египте Талгата Аширбекова с заместителем министра иностранных дел Египта по парламентским вопросам Шади Аль-Шаркави в Каире. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили развитие кыргызско-египетских отношений, уделив особое внимание межпарламентскому сотрудничеству.

В частности, речь шла об организации взаимных парламентских визитов, развитии прямых контактов между парламентариями и обмене законодательным опытом.

Участники встречи отметили, что активизация межпарламентских связей позволит расширить взаимодействие двух стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить развитие межпарламентского диалога и укрепление отношений между Кыргызстаном и Египтом.


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URL: https://www.vb.kg/461945
Теги:
Египет, парламент, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, МИД
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