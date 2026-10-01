Жогорку Кенеш и парламент Египта намерены развивать сотрудничество

Кыргызстан и Египет продолжат работу по формированию парламентских групп дружбы между Жогорку Кенешем и парламентом Египта. Такая договоренность достигнута на встрече посла Кыргызстана в Египте Талгата Аширбекова с заместителем министра иностранных дел Египта по парламентским вопросам Шади Аль-Шаркави в Каире. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили развитие кыргызско-египетских отношений, уделив особое внимание межпарламентскому сотрудничеству.

В частности, речь шла об организации взаимных парламентских визитов, развитии прямых контактов между парламентариями и обмене законодательным опытом.

Участники встречи отметили, что активизация межпарламентских связей позволит расширить взаимодействие двух стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить развитие межпарламентского диалога и укрепление отношений между Кыргызстаном и Египтом.