Эльвира Сурабалдиева: Курсов недостаточно, чтобы называться психологом

Рабочая группа с участием представителей государственных органов, вузов, экспертного и профессионального сообщества завершила основной этап постатейного обсуждения законопроекта "О психологической деятельности и психологической помощи". Документ призван впервые установить единые правила в сфере психологической деятельности и оказания психологической помощи в Кыргызстане.

Инициатором реформы выступила депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева. До сих пор отдельного профильного закона в Кыргызстане не существовало. При этом психологические услуги давно вышли за пределы государственных учреждений: частные консультации, детские центры и онлайн-сессии сформировали большой рынок, где гражданину зачастую сложно проверить образование и квалификацию специалиста.

В интервью VB.KG Эльвира Сурабалдиева ответила на четыре ключевых вопроса о том, как предложенная система должна работать на практике.

Кто ответит за реестр?

Первый вопрос касался Единого государственного реестра психологов и того, какому ведомству его передадут. Депутат не стала выбирать между Минздравом, Минтруда и Минобразования, отметив, что конкретного оператора должен определить Кабинет министров.

Для инициатора проекта принципиален другой момент: реестр не должен превращаться в скрытую форму лицензирования. Проект предусматривает бесплатное включение специалистов в реестр при соответствии установленным требованиям.

Где заканчивается работа психолога?

Второй вопрос затронул границу между психологией и медициной. По словам инициатора законопроекта, документ четко разделяет эти сферы: психолог не должен ставить медицинские диагнозы, назначать лекарственные препараты или подменять врача-психиатра.

Таким образом, закон должен определить не только требования к специалисту, но и пределы его профессиональной компетенции.

Как проверить специалиста из соцсетей?

Третий вопрос касался онлайн-консультаций. Социальные сети резко упростили выход специалистов на рынок: психолог может работать дистанционно, а клиент зачастую вынужден судить о его квалификации по информации, размещенной в профиле консультанта.

Инициатор законопроекта связывает решение этой проблемы с государственным реестром, который позволит проверить профессиональный статус психолога.

Можно ли стать психологом после краткосрочных курсов?

В вопросе требований к образованию члены рабочей группы солидарны с Эльвирой Сурабалдиевой: "Психолог - это профессия. Краткосрочные курсы не должны давать возможность публично называть себя психологом".

Для новых специалистов предполагается высшее профильное образование. Отдельный порядок обсуждается для тех, кто уже работает психологом, но не соответствует новым образовательным требованиям. Для них рассматривается переходный период ориентировочно в два-три года, чтобы получить необходимое образование без прекращения профессиональной деятельности.

Подробнее о ключевых положениях законопроекта его инициатор рассказала в видеоинтервью VB.KG.

Первый этап пройден

Подготовка проекта - только начало законодательного пути. Документу еще предстоит пройти предусмотренные процедуры в Жогорку Кенеше, а отдельные положения в ходе рассмотрения могут измениться.

Однако первый принципиальный этап уже пройден. В Кыргызстане впервые подготовлена отдельная законодательная модель, которая определяет требования к профессии психолога, границы его компетенции и механизм, позволяющий гражданам проверить квалификацию специалиста.

Рабочая группа завершила основной этап обсуждения проекта. Теперь документу предстоит дальнейшая доработка, после чего он будет представлен на общественное обсуждение.