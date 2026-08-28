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В Бишкеке могут временно ограничить аренду самокатов

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэрия Бишкека рекомендовала временно ограничить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, в связи с проведением в столице мероприятий международного уровня.

Ограничения рекомендовано ввести с 30 августа по 2 сентября 2026 года включительно.

Как сообщили в муниципалитете, соответствующие рекомендации направлены компаниям, предоставляющим услуги по аренде средств индивидуальной мобильности.

Меры связаны с обеспечением общественной безопасности, организацией дорожного движения и беспрепятственным передвижением участников официальных мероприятий.

Кроме того, сервисам аренды рекомендовано на этот период временно отказаться от размещения и парковки электросамокатов на муниципальной территории.


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URL: https://www.vb.kg/461175
Теги:
мэрия, Бишкек
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