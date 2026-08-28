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В Бишкеке изменили схемы движения 16 автобусных маршрутов

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В Бишкеке временно изменили схемы движения 16 автобусных маршрутов из-за перекрытия участка проспекта Чуй. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Ограничения действуют на участке проспекта Чуй от проспекта Чынгыза Айтматова до улицы Жусупа Абдрахманова.

Изменения коснулись автобусных маршрутов №13, 17, 23, 34, 36, 40, 50, 52, 103, 107, 118, 166, 215, 222, 227 и 254.

На время перекрытия автобусы будут объезжать закрытый участок по измененным схемам.

В мэрии пояснили, что изменения необходимы для беспрепятственного движения общественного транспорта вблизи зон перекрытия и обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Жителей и гостей столицы просят учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.


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URL: https://www.vb.kg/461171
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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