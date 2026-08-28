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Лю Цзянпин: Импорт кыргызской продукции в Китай вырос на 86%

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Рекордный рост прямых инвестиций, модернизация ключевых НПЗ и расширение пунктов пропуска на границе свидетельствуют о выходе экономических отношений двух стран на принципиально новый уровень. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин на кыргызско-китайском инвестиционном форуме "Кыргызстан – Китай: путь к устойчивому развитию и общему процветанию", который состоялся 28 августа 2026 года в Государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.

Характеризуя масштабы проходящей встречи и политический контекст двустороннего диалога, глава дипломатической миссии подчеркнула значимость предстоящих событий высокого уровня.

"Накануне государственного визита Председателя Си Цзиньпина в Кыргызстан мне очень приятно принять участие в Кыргызско-Китайском бизнес- и инвестиционном форуме, совместно организованном Китайским комитетом по содействию международной торговле и Национальным агентством по инвестициям при Президенте КР. Данное мероприятие стало самым масштабным бизнес-форумом за последние годы по числу участвующих компаний и охвату отраслей, что убедительно демонстрирует бурную динамику и широкие перспективы практического сотрудничества между нашими странами. Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Садыра Жапарова отношения между нашими государствами продолжают поступательно развиваться, и мы вместе строим сообщество добрососедства, дружбы и общего процветания", - сказала она.

Отдельное внимание Посол КНР уделила показателям товарооборота и стремительному притоку китайского капитала в экономику республики.

"В прошлом году двусторонний товарооборот достиг 27,2 млрд долларов США, что составило четверть от общего объема торговли Китая со странами Центральной Азии с ростом на 20%. По статистике китайской стороны, в 2025 году прямые инвестиции Китая в Кыргызстан составили 550 млн долларов США, увеличившись более чем в 9 раз. Временный запуск КПП "Бедель" ознаменовал формирование системы из трех действующих пунктов пропуска на границе, что существенно повысило уровень фасилитации торговли и способствовало стремительному росту грузоперевозок", - подчеркнула дипломат.

Говоря о структуре инвестиций, глава посольства отметила растущую активность предпринимателей в самых разных секторах экономики.

"Все больше успешных китайских предприятий инвестируют в Кыргызстан. Используя свои финансовые и технологические преимущества, они реализуют проекты, жизненно необходимые для развития страны, повышая благосостояние местного населения. В этом процессе участвуют не только государственные и центральные корпорации, но и многочисленные частные компании. Их деятельность охватывает инфраструктуру, торговлю, перерабатывающую промышленность, трансграничную электронную коммерцию и транспортную логистику", - отметила она.

Затрагивая тему экспортно-импортного баланса, Лю Цзянпин привела данные по расширению линейки поставляемых товаров.

"В прошлом году импорт Китая из Кыргызстана вырос на 86%, что способствует улучшению торгового баланса. Более 30 категорий традиционных товаров, включая высокогорный мед, свежие и сушеные фрукты, получили доступ на китайский рынок. С другой стороны, растет экспорт из Китая машиностроительного оборудования, автомобилей на новых источниках энергии и литиевых батарей, что придает импульс "зеленому" транзиту и устойчивому развитию Кыргызстана", - сообщила дипломат.

Характеризуя ход выполнения ключевых инфраструктурных договоренностей, Посол Китая перечислила главные стройки и модернизируемые объекты.

"Полным ходом идет строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", активно строится автодорога "Барскоон – Бедель", планомерно проводится техническая модернизация НПЗ "Джунда", запущен второй этап проекта завода по выработке электроэнергии из мусора в Бишкеке. Также расширяется взаимодействие в сфере чистой энергетики, современного сельского хозяйства и цифровой экономики", - добавила выступающая.

В завершение своей речи Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР заявила о готовности китайской стороны к глубокому сопряжению государственных программ развития.

"Текущий год знаменует старт 15-й пятилетки в Китае. КНР продолжит курс на высококачественное развитие, формирование производительных сил нового качества и расширение внешней открытости высокого уровня. Китайская сторона готова поделиться с кыргызскими партнерами возможностями "Китайского развития 2.0", углублять сопряжение 15-й пятилетки с "Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2030 года", находить новые точки соприкосновения и реализовывать еще больше взаимовыгодных проектов", - заключила Лю Цзянпин.


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URL: https://www.vb.kg/461173
Теги:
железная дорога, Китай, Кыргызстан, посол
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