Сабиров: "Кыргызстан построит в Сиане транспортно-логистический центр"

Создание совместных производств, модернизация инфраструктуры и переход от простой торговли к глубокой производственной кооперации - таковы ключевые ориентиры нового этапа сотрудничества Кыргызстана и Китая. Об этом заявил Глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров на официальной церемонии открытия кыргызско-китайского инвестиционного форума "Кыргызстан – Китай: путь к устойчивому развитию и общему процветанию", который состоялся 28 августа 2026 года в Бишкеке.

Характеризуя стратегическую роль республики в регионе и фундамент двухсторонних отношений, спикер обратился к историческому контексту и современным политическим договоренностям.

"Располагаясь на перекрестке Великого Шелкового пути, Кыргызстан сочетает богатое историческое наследие с современным развитием цифровой экономики, транспорта, логистики и инноваций, укрепляя свою роль на международной арене. Кыргызская Республика и Китайская Народная Республика являются активными участниками Шанхайской организации сотрудничества и вместе реализуют инициативу "Один пояс - один путь", что создает прочную основу для дальнейшего углубления инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия. Благодаря последовательной политике Президента Кыргызской Республики уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и Председателя Китайской Народной Республики уважаемого Си Цзиньпина отношения между нашими странами вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, охватывая промышленность, энергетику, сельское хозяйство, транспорт, цифровые технологии, туризм и многие другие отрасли", - сказал он.

Отдельное внимание Равшанбек Сабиров уделил статистике инвестиционных поступлений из Поднебесной и их качественной трансформации.

"Китайская Народная Республика является одним из ключевых торговых и инвестиционных наших партнеров. За 2021-2025 годы объем прямых инвестиций составил около 1,85 млрд долларов США. В 2025 году он достиг 622,3 млн долларов США - что стало максимальным показателем. Особенно важно, что китайские инвестиции приобретают все более производственный характер. В 2025 году около 75% инвестиций пришлось на обрабатывающие производства. Это создает хорошие предпосылки для промышленной кооперации, локализации производств, внедрения современных технологий и создания новых рабочих мест", - подчеркнул глава агентства.

Переходя к главной цели проходящего мероприятия, глава ведомства обозначил вектор совместного движения вперед.

"Проведение нашего форума под девизом "Кыргызстан - Китай: путь к устойчивому развитию и общему процветанию" укрепляет взаимное доверие, добрососедство и партнерство между нашими странами и придает ему практическую значимость, открывая новые возможности для инвестиционного и делового сотрудничества. Наша общая задача - перейти к новому уровню: от преимущественно торговых отношений к более глубокой инвестиционной и производственной кооперации, ориентированной на создание совместных производств, развитие инфраструктуры и логистики, трансфер технологий, локализацию и выход на новые рынки", - отметил он.

Наглядным подтверждением успешного партнерства спикер назвал крупные транспортные и экономические инициативы, реализуемые в настоящее время.

"Ярким примером такого сотрудничества является начало строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" - это современный вклад в возрождение Великого Шёлкового пути. Кыргызстан становится важной площадкой международных транспортно-торговых маршрутов. Кыргызско-китайская компания "Кыргыз Транс Инвест" планирует построить в Сиане транспортно-логистический центр Кыргызстана площадью 9 гектаров, который станет частью мультимодального маршрута Сиань - Кашгар - Ош и будет способствовать формированию города Ош как важного регионального логистического хаба. "Чайна Петроль Компани "Джунда" модернизирует нефтеперерабатывающий завод в Чуйской области мощностью 800 тысяч тонн в год, ориентированный как на внутренний рынок Кыргызстана, так и на экспорт. Еще один важный проект - запуск в Бишкеке компанией "Цзюньсинь Хуаньбао Кей Жи Инвест" первого в Центральной Азии эко-технологического завода по выработке электроэнергии путем утилизации твердых бытовых отходов", - перечислил выступающий.

Затем руководитель ведомства озвучил внешнеполитические и институциональные успехи страны, влияющие на деловой климат.

"Благодаря последовательным реформам руководства страны Кыргызстан сегодня демонстрирует уверенный экономический рост, масштабную модернизацию и высокую инвестиционную активность. Однако для нас важны не только цифры - наша задача создавать понятные и долгосрочные условия для инвесторов. Доверие к проводимым реформам отражается не только в экономических показателях, но и в укреплении международного авторитета страны. В этой связи мы искренне признательны Китайской Народной Республике за поддержку кандидатуры Кыргызстана при избрании в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Важным результатом реформ стало и исключение Кыргызстана из черного списка Европейского союза по авиационной безопасности", - добавил он.

Затрагивая тему нормативно-правовых и административных преимуществ для иностранного капитала, Сабиров сделал акцент на созданных стимулах и цифровизации процессов.

"Кыргызстан располагает одной из наиболее либеральных систем налогообложения в Центральной Азии. В стране сформирована современная правовая база для инвесторов: приняты новые законы "Об инвестициях", "О государственно-частном партнерстве" и "О венчурном финансировании". Важное внимание уделяется высокотехнологичным отраслям, зеленой энергетике и инновациям. Недавно Президентом Кыргызской Республики подписаны указы, направленные на поддержку IT-сектора, инноваций и развитие креативной экономики, а также о специальном режиме для инвесторов в сфере возобновляемых источников энергии. Особый статус Национального агентства по инвестициям обеспечивает оперативное сопровождение инвесторов по принципу "единого окна". В ближайшее время будет запущена "АИС Инвестиции" - единая платформа для инвесторов и государственных органов, которая создаст еще более удобные, прозрачные и эффективные условия", - сообщил глава Национального агентства.

В завершение своего выступления Равшанбек Сабиров выразил высокую оценку деловым качествам партнеров и заверил в готовности оказывать всестороннюю поддержку инвестиционным начинаниям.

"Сегодня Китайская Народная Республика является для Кыргызстана одним из ключевых стратегических партнеров в инвестиционной сфере. Мы высоко ценим китайский народ - трудолюбивый, ответственный и надежный, умеющий последовательно идти к цели и доводить начатое до конца. Уверен, что именно эти качества, наряду с нашими общими добрососедскими отношениями, станут прочной основой для новых совместных проектов. Национальное агентство по инвестициям готово быть надежным партнером - от идеи до реализации проекта. Уверен, что результатом форума станут новые соглашения, инвестиционные решения и успешное партнерство", - заключил он.