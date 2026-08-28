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Около 300 представителей КР и КНР участвуют в инвестиционном форуме

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- Бакыт Басарбек
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Около 300 представителей государственных органов, институтов развития, финансовых организаций и деловых кругов Кыргызстана и Китая участвуют в Кыргызско-Китайском инвестиционном бизнес-форуме "Кыргызстан – Китай: путь к устойчивому развитию и общему процветанию", который проходит сегодня, 28 августа, в Бишкеке.

Главная задача форума – перевести инвестиционный диалог между двумя странами в конкретные проекты, новые производства и долгосрочные партнерства. Участники обсуждают промышленную кооперацию и локализацию производств, развитие транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры, цифровизацию, а также внедрение современных и "зеленых" технологий.

"Сегодня наша задача – не только расширять инвестиционное взаимодействие, но и переводить его в конкретные проекты, новые производства и долгосрочные партнерства. Такие встречи позволяют бизнесу напрямую обсуждать возможности сотрудничества, находить партнеров и переходить от переговоров к практическим решениям", – отметил глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров.

В рамках форума проходят двусторонние B2B-встречи между кыргызскими и китайскими компаниями. Представители бизнеса презентуют инвестиционные проекты, обсуждают условия сотрудничества и возможности запуска совместных инициатив.

По итогам переговоров планируется подписание инвестиционных соглашений, меморандумов, коммерческих контрактов и других документов о сотрудничестве.

Особое значение форум приобретает на фоне подготовки к визиту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Кыргызстан. Проведение деловой площадки позволяет заранее расширить прямые контакты между предпринимателями двух стран и сформировать пул конкретных инвестиционных проектов.

Кыргызстан и Китай в последние годы последовательно расширяют экономическое взаимодействие, в том числе в сферах транспорта, энергетики, промышленности и логистики. Одним из ключевых проектов остается строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которая должна усилить транспортную связанность региона и открыть новые возможности для торговли и инвестиций.

Проведение Кыргызско-Китайского форума продолжает серию крупных инвестиционных мероприятий, организуемых Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики.

В июне в Бишкеке состоялся Инвестиционный бизнес-форум "Кыргызстан – сердце Евразии" в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. В нем приняли участие более 600 представителей международного и регионального бизнеса.

В июле также прошел Кыргызско-Узбекский инвестиционный бизнес-форум. В ближайшее время Национальное агентство по инвестициям планирует проведение заседания Кыргызско-Германского делового совета и Первого Корейско-Центральноазиатского бизнес-саммита. Осенью запланирован II Инвестиционный форум "Центральная Азия и Арабские государства Залива".

Таким образом, Бишкек последовательно формирует площадки для прямого диалога между государством и иностранным бизнесом, делая акцент не только на привлечении капитала, но и на запуске совместных производств и инфраструктурных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/461165
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