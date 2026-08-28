Пограничники готовятся к усиленной работе во время саммита ШОС

В международном аэропорту "Манас" и ряде пунктов пропуска проверили готовность пограничников к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирным играм кочевников. Проверку провел председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана генерал-майор Абдикарим Алимбаев.

По данным ведомства, особое внимание уделили обеспечению безопасности, а также оперативной организации пограничного контроля в период проведения крупных международных мероприятий.

Алимбаев проверил организацию службы пограничных нарядов, работу пограничного контроля в пунктах пропуска и состояние служебной дисциплины.

Глава Государственной пограничной службы поручил обеспечить четкое выполнение служебных обязанностей, оперативный пропуск граждан через государственную границу и безопасность на границе.