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В городе Исфана открыт новый O!Store

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Мобильный оператор О! рад сообщить об открытии очередного современного магазина мобильных устройств. Новый O!Store открылся в Баткенской области в городе Исфана по адресу: ул. Додошьян б/н, ориентир - рынок "Лейлек Дыйкан Базары".

"Мобильный оператор О! продолжает активное расширение своей филиальной сети, тем самым создавая максимальные удобства для своих клиентов. Около 20-ти тысяч жителей Исфаны - одного из ключевых городов региона - отныне смогут лично оценить качество и удобство наших услуг", - отмечает Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!

Не выезжая за пределы родного города, горожане теперь могут воспользоваться полным спектром услуг и решить любые вопросы о мобильной связи быстро и эффективно. Квалифицированные специалисты уже приступили к работе и начали консультации клиентов. Расположенный вблизи одного из самых оживлённых мест города, магазин O!Store предлагает:

  1. Широкий выбор мобильных устройств: смартфоны, 4G-роутеры, 4G-Wingle;
  2. Покупку смартфонов в кредит, страхование телефонов;
  3. Подключение к сети О! скоростного мобильного интернета, услуги мобильного ТВ и до 130 телеканалов;
  4. Подбор красивого номера, смена старого;
  5. Пополнение баланса без комиссии;
  6. Выдачу детализации звонков;
  7. Выбор тарифного плана, консультации по пользованию дополнительными услугами связи;
  8. Акции, скидки и многое другое.

Новый O!Store ждёт своих клиентов каждый день c 9.00-18.00 (обеденный перерыв с 13.00-14.00), выходной - воскресенье. Ознакомиться с полным списком Офисов продаж и обслуживания и магазинов O!Store можно на официальном сайте компании в разделе Адреса и контакты.

URL: http://www.vb.kg/369310
Теги:
#O!
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