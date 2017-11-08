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Угроза экокатастрофы в ЦА, или Оставит ли КР первозданную природу

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Родион Решетов

Кыргызстан может загубить как свою экологию, так и Центральной Азии. Об этом сегодня, 8 ноября, в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил общественный деятель Темирбек Асанбеков. Он отметил, что вопрос экологии сейчас актуален. В частности, из-за решений парламента о внесении поправок в Водный кодекс.

По его мнению, из-за текущих проблем в экономике идти на уступки международных золотодобывающих компаний, которые могут уничтожить экосистему не только страны, но и Центральной Азии, недопустимо. В деятельности предприятия "Кумтор" можно было ограничиться выпуском отдельного положения в рамках специального нормативного акта, считает он.

"Предлагаемая поправка в Водный кодекс чревата экологическими последствиями, так как дает инцидент нарушения сохранности вечных ледников. Наш народ всегда жил в гармонии с природой, добывали источники воды и пищи, веками гордились исключительной красотой наших белоснежных гор. Мудрые предки свято охраняли свои уникальные природные богатства в первозданном виде ради будущего поколения. Все аргументы о том, что Кыргызстан не получит финансов в бюджет и определенная часть населения лишится рабочих мест, не является мотивом для оправдания", - считает Асанбеков.

URL: http://www.vb.kg/369313
Теги:
Кумтор, парламент, Центральная Азия, экология, Кыргызстан
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