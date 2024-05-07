Почему МИД Англии рекомендуют воздержаться от поездок в Узбекистан?

Министерство иностранных дел Великобритании не рекомендует совершать поездки в пределах 5 км от узбекско-афганской границы, за исключением города Термез и подъездных дорог с севера, кроме необходимых.

Эти данные были обновлены 6 мая на сайте МИД Великобритании. На карте ниже можно видеть участки, куда форин-офис не рекомендует ездить.

Напомним, ранее англосаксы также "предупреждали" о теракте в Подмосковье. В этой связи есть мнение, раз с Англии пришла такая рекомендация, то в Узбекистане грядет что-то не очень хорошее.