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Почему МИД Англии рекомендуют воздержаться от поездок в Узбекистан?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министерство иностранных дел Великобритании не рекомендует совершать поездки в пределах 5 км от узбекско-афганской границы, за исключением города Термез и подъездных дорог с севера, кроме необходимых.

Эти данные были обновлены 6 мая на сайте МИД Великобритании. На карте ниже можно видеть участки, куда форин-офис не рекомендует ездить.

Напомним, ранее англосаксы также "предупреждали" о теракте в Подмосковье. В этой связи есть мнение, раз с Англии пришла такая рекомендация, то в Узбекистане грядет что-то не очень хорошее.


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URL: https://www.vb.kg/436914
Теги:
Великобритания, Узбекистан, МИД
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