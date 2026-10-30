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Необычное шествие архаров и горных козлов сняли на Иссык-Куле

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- Назгуль Абдыразакова
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В одном из государственных природных заповедников Иссык-Кульской области на видео запечатлели необычное передвижение диких животных. Архары и горные козлы, выстроившись друг за другом в длинную цепочку, поднимались по горному ущелью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

На опубликованных кадрах видно, как животные группами передвигаются по горной местности, следуя друг за другом.

В ведомстве отметили, что сохранение естественной среды обитания диких животных и создание безопасных условий для их существования являются важными направлениями природоохранной деятельности.

Государственные природные заповедники играют значительную роль в сохранении биологического разнообразия, обеспечивая условия для свободного передвижения и размножения животных.

По информации министерства, спокойное передвижение диких животных в естественной среде является одним из показателей устойчивости экосистемы и сохранения природного баланса.


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URL: https://www.vb.kg/462720
Теги:
Минприродресурсов, Кыргызстан, животные, экология Иссык Куля
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