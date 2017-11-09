УПМ: Повышение штрафов в 2014 году помогло снизить количество ДТП

Повышение штрафов уже помогало снизить количество ДТП. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель начальника УПМ МВД Ыманалы Саркулов.

"Последнее повышение штрафов было в августе 2014 года. Пик ДТП пришёлся на 2013 год. Тогда произошло 7 тыс. 497 ДТП, погибли 1 220 человек. После повышения штрафов количество нарушений на дорогах начало снижаться. Например, в 2014 году на дорогах погибло 1022 человека, что меньше, чем в предыдущем году до повышения штрафов", - рассказывал Саркулов.

Напомним, за 10 месяцев текущего года число ДТП возросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С начала года погибли 695 человек.