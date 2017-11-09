Отбор ЧА по футболу в Бишкеке: ОАЭ вышли в финал, Кыргызстан предпоследний

В Бишкеке завершился турнир группы "А" в рамках отбора чемпионата Азии U-19 (до 19 лет) по футболу. Отметим, матчи прошли с 31 октября по 8 ноября на стадионе имени Долена Омурзакова.

В заключительный день турнира лидер - команда ОАЭ уступила Бахрейну с минимальным счетом 0:1, а Оман более крупным счетом одолел Непал (5:0).

Напомним, в предпоследнем туре сборная Кыргызстана, уступив ОАЭ, лишила себя выхода в финальный раунд чемпионата и завершила свое участие в этом турнире.

В первом туре Кыргызстан одолел Непал со счетом 2:0, затем всухую проиграл Оману (0:3), в третьем матче выиграл у Бахрейна (2:1).

По итогам всех игр лидером осталась сборная ОАЭ, которая за тур до окончания турнира обеспечила себе путевку в финальный раунд чемпионата. Второе место благодаря последней победе по дополнительным показателям занял Оман, третье место у Бахрейна, затем расположился Кыргызстан и в аутсайдерах Непал.

Отметим, в отборе участвует 41 сборная, поделенная на 7 групп. Кыргызстану доверили провести отборочный турнир группы "А", где играли помимо хозяев сборные Бахрейна, ОАЭ, Омана и Непала.