Пресс-центр "ВБ": Обманутые дольщики "Иска-строй" готовы на крайние меры

Завтра, 10 ноября, в 10.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о судебном деле вокруг строительной компании "Иска-строй".

Отметим, большая часть дольщиков оплатила сумму за строящуюся недвижимость в 100%. Однако на улице Токомбаева строительство дома остановилось на стадии каркаса, в микрорайоне Джал, а также на улице Уметалиева объекты завершены на 80%.

Они просят принять меры в отношении главы компании Нарынбека Сариева в связи с тем, что он не выполняет свои обязательства по строительству жилых домов.

Участники:

Жанара Аблаева Роман Красавцев Зайнап Байдилдебубу

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