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Пресс-центр "ВБ": Обманутые дольщики "Иска-строй" готовы на крайние меры

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ВБ

Завтра, 10 ноября, в 10.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о судебном деле вокруг строительной компании "Иска-строй".

Отметим, большая часть дольщиков оплатила сумму за строящуюся недвижимость в 100%. Однако на улице Токомбаева строительство дома остановилось на стадии каркаса, в микрорайоне Джал, а также на улице Уметалиева объекты завершены на 80%.

Они просят принять меры в отношении главы компании Нарынбека Сариева в связи с тем, что он не выполняет свои обязательства по строительству жилых домов.

Участники:

  1. Жанара Аблаева
  2. Роман Красавцев
  3. Зайнап Байдилдебубу

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02

URL: http://www.vb.kg/369380
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