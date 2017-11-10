10 мыслей о религии, келинках и школе кино режиссера Медербека Жалилова

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Медербек Жалилов

кинорежиссер

Я странник по жизни. Вы знаете, у меня род деятельности менялся не из-за того, что я хотел. Я на самом деле люблю перемены, я человек, который все время ищет инновации, новизну, потому что понимаю, что жизнь дается только один раз. Это (частая перемена работы и города) обусловлено тем, что была жизненная необходимость.

Я бесконечно уважаю своих родителей за их труд. У меня родители работают всю жизнь преподавателями и они всю жизнь получали копейки. Эти люди - фанаты своего дела, энтузиасты. Другой человек не пошел бы за копейки трепать себе нервы каждый день. Такие люди достойны уважения.

Наши соотечественники за рубежом не так сильно чувствуют рамки морали, как у себя дома. Когда наши находятся здесь, дома, у них всегда есть определенные моральные ограничения. Живут вместе с родственниками, они в чем-то себя, наверное, ограничивают. И люди, которые вокруг находятся, тоже другие. Они живут традициями, своими принципами. Когда выезжают на пределы нашей страны, то они получают некую свободу. И с другой стороны, я не хочу сказать, что они портятся. Просто работают в тяжелых условиях, постоянно чувствуют давление со стороны общества. Даже в лифте или метро чувствуют взгляды, и это все равно влияет на человека.

Свой первый фильм я снял, ничего не умея, но это была хорошая школа для меня. Мне было 24-25 лет, и я посадил сердце. Врачи посоветовали мне работать на свежем воздухе, не на нервной работе. Я эту работу бросил, в какое-то время просто ездил по городу, работал таксистом. У меня появилось время что-то писать, и я написал свой первый сценарий. Он тогда не выглядел как сценарий, художественное произведение.Он был основан на реальной истории местных таксистов. Я решил снять кино, мне творчество всегда было интересно. В этот момент я не знал, как снимать кино, как работать, как монтировать. Процесс мне не был знаком. Сложно было даже фильмом назвать. Это была любительская работа, самодеятельность. Тем не менее журналисты Первого канала приехали, сняли сюжет о съемке и показали в эфире. Это была гордость за проделанную работу.

Литературный кыргызский язык может исчезнуть, наша речь становится примитивной. Мы пользуемся стандартным набором слов, которые нужны в повседневной жизни, и так мы теряем очень большой запас словарный. Со временем это (литературный кыргызский язык) все может исчезнуть и останется только в старых книгах. Людям даже лень писать, и многие пишут только смайликами. Я не знаю, куда мы торопимся.

Чтобы сохранит межнациональный брак, всегда нужно вместе смотреть вперед, а не в разные стороны. Человеком должно двигать что-то большее, чем любовь. Допустим, в то время мною двигало такое чувство. Она из-за меня приняла нашу религию и долгое время, когда у нас бывали конфликты, я успокаивал себя тем, что этот человек уже много сделал для меня, принял моею религию, чтобы быть со мной, и даже когда я был обижен на нее, то прощал и шел навстречу. Ради нее я переехал в Курган. Мне кажется, чтобы межнациональные браки, в которых много разного, начиная от культуры и религии, должна быть общая цель, общее видение жизни.

Есть у нас в менталитете такое, что мне порой не нравится. Если ты келинка, то должна всю жизнь вставать рано и подметать двор и так далее. Я думаю, этого не должно быть. Приходят родственники и говорят, что келинки (невестка - пер.) должна делать то, это. Она ничего не должна. У нее отдельная семья. Она не должна прислуживать. Если захотела отдохнуть, то имеет полное право на это.

Я считаю, что на самом деле религия – это наука. Сейчас много у нас религиозных течений. В свое время, когда правильно использовали религию, выходили великие исламские ученые. Медицина, алгебра – это все заслуга людей культуры, есть большой вклад исламских ученых в развитие мировой науки. Но потом, к сожалению, религия стала некой политикой, ее стали использовать в своих целях. В результате люди становились просто последователями, а не думающими. Хотя религия нам говорит обратное: думайте, открывайте новое.