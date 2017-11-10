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Матрица разрухи. Что есть оппозиция, или Как маргиналы рвутся к власти

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Кирилл Степанюк

В Кыргызстане нет оппозиции в том понимании, которое заложено в это определение. В республике нет ни одной политической силы, которая представила бы общественности альтернативные пути развития страны или экономические программы. Зато к власти активно рвутся разрозненные группы радикалов. Чтобы захватить трон, они готовы сеять смуту, организовывать беспорядки, изображать из себя жертв политических репрессий. Появилась и относительно новое веяние - приход к власти при финансовой и моральной поддержке иностранных олигархов. Их цель - дестабилизировать и ослабить государство, чтобы в конечном итоге занять ключевые политические посты. Никаких разумных стратегий или решений, направленных на укрепление и развитие Кыргызстана они не предлагают, вся их деятельность выстроена на интригах и политических провокациях.

Виртуальная угроза. Если понаблюдать за тем, что происходит в социальных сетях, то там подрывная деятельность поставлена на поток. И все уже привыкли к тому, что местные интернет-тролли используют такие выражения, как "ватник", "недочеловеки", "народ - это быдло", "жертва путинской пропаганды", "рашка" и так далее. То есть их лексикон практически идентичен тому, что использовали виртуальные диверсанты для раскачивания ситуации при подготовке украинского майдана и попытке захвата власти в Армении летом 2016 года. Кстати, после событий в Ереване было доказано, что под вымышленными аккаунтами в популярных социальных сетях с провокационными призывами и выступали сотрудники НПО и международных организаций. Эти лица, скрывавшиеся за фейковыми никами, открыто призывали граждан выйти на улицы и убивать представителей правоохранительных органов.

Та же самая схема используется и для нагнетания истории в Кыргызстане. Сея ненависть и злобу, виртуальные наемники пытаются создать атмосферу массового психоза. Все, кто с ними не согласен или имеет собственную позицию, они безнаказанно унижают и оскорбляют, при этом в последнее время все чаще используют различные угрозы вплоть до физической расправы. Что показательно, все эти диверсионные интернет-группы, изо всех сил продвигают и пиарят прозападных политиков и лидеров неправительственного сектора. Выводы из этой картины каждый, кто еще не утратил мыслительные способности, может сделать самостоятельно.

Трудно не заметить, что для придания и раскачивания истерик с политическим подтекстом в интернете может быть использован любой повод – от вырубки деревьев для расширения дорог до митингов в поддержку местечковых лидеров. Для троллей отъявленные коррупционеры с прозападной ориентацией – жертвы политических преследований, если происходит какая-то трагедия, то это становится поводом для такой бури, когда звучат очень опасные призывы, находящиеся за гранью разумного. И такая машина идеологического воздействия и пропаганды работает на так называемую оппозицию. Самые продвинутые в этом плане пользователи заточены исключительно на конфликты, их единственная задача - ввести общество в депрессивное состояние и пробудить желание выйти на баррикады. Попытки зомбировать население не прекращаются ни на один день.

Как видно, прозападные политики этим активно пользуются, но не всегда достигают нужного им результата. Пока они герои только в интернете и на проплаченных митингах, на самом деле в реальном мире их рейтинги стремятся к нулю. Рассчитывать эти деятели могут только на то, что когда-нибудь им все-таки удастся нагреть ситуацию до точки кипения и вывести народные массы на митинги, которые закончатся погромами и беспорядками. При этом очень странно, что ни один лидер так называемой оппозиции не желает получить поддержку электората цивилизованным путем, таким, каким политики приходят к власти на Западе. Они представляют обществу программу развития государства, экономики и социальной сферы, идут на выборы и отстаивают свои идеи в борьбе с конкурентами. Так почему у нас все ориентировано только на то, чтобы облить грязью, что есть, в том числе хорошее, собрать на улице толпу маргиналов и пытаться захватить власть.

По этой скользкой дорожке пошли сторонники кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Как мы знаем, приближенные к нему персоны арестованы за подготовку насильственного захвата власти под предлогом фальсификации результатов выборов. К перевороту готовились основательно, готовили наемников для организации провокаций, а сам кандидат в президенты призывал населения прийти вечером в день голосования к избирательным участкам. То есть к ночи во время оглашения предварительных итогов президентских выборов на улицах должны были находиться тысячи человек. Фейковые интернет-персонажи начали нагнетать обстановку заранее, а в день голосования провокационными призывами не признавать результаты всенародного волеизъявления были забиты все социальные сети.

Вопрос в том, куда товарищ Бабанов намеревался вести эти народные массы и под какими лозунгами? На митингах в ходе избирательной кампании он много раз говорил, что у него кто-то обязательно украдет голоса, почва для организации выступлений была подготовлена. Что, в общем-то, и наблюдалось в Таласе 16 октября. А ведь если бы спецслужбы вовремя не среагировали, то беспорядки должны были произойти одновременно во всех регионах и крупных городах Кыргызстана. Соратники Бабанова не были стеснены в финансах, тем более, как мы знаем, их активно поддерживали олигархи из соседнего Казахстана.

Вот почему в Кыргызстане нет оппозиции в классическом понимании этого определения. Ни одна политическая сила не имеет альтернативных предложений в плане дальнейшего видения развития Кыргызстана. А если такие грамотные люди и есть, то у них нет ни средств, ни возможностей донести свои идеи или программы до общества. Нас вогнали в матрицу, где борьба за власть строится на интригах, переворотах и насилии. Чтобы это изменить, для начала нужно откровенно признать, что лучшие умы страны по-прежнему изолированы от участия в политических процессах, и тем более их близко не подпускают к рычагам управления страной.

Парламент - наиболее яркий индикатор положения дел в обществе, во власти, да и в стране в целом. Там в основном олигархи и их родственники, переписавшие на своих родственников имущество бизнесмены, есть даже ставленники от НПО. А вот светил от науки, эрудитов и представителей интеллигенции практически нет. Нам нужна грамотная, прагматичная и адекватная оппозиция, но где ее взять?

URL: http://www.vb.kg/369409
Теги:
выборы, оппозиция, президент, Кыргызстан, политика
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Комментарии
sarishkin jva
10.11.2017, 12:23
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 2
Комментариев: 18

Снедавних пор Омурбека Бабанова начали обкатывать как лидера оппозиции, как кандидата в президенты КР от оппозиционных сил. У многих, кто прекрасно знает путь Бабанова как политика и бизнесмена, такой пиар–ход вызывает недоумение и порой справедливое негодование.Самоеудивительное, что вся короткая политическая

биография Бабанова преподносится как путь или становление оппозиционного кандидата.Этовызывает смех. Когда Бабанов был  оппозиционером? Может тогда, когда вместе с сыном Акаева Айдаром отжимал бизнес у других предпринимателей? В частности, когда создавал сеть автозаправок НК "Альянс", тогда у тех владельцев,

которые не хотели продавать свои бензоколонки по дешевке, возникали большие проблемы, вплоть до принуждения путем применения физического насилия. Или Бабанов был в оппозиции, когда вместе с Максимом Бакиевым отжимал банк "Кыргызстан", авторынок в селе Военно-Антоновка, фактически отобрал компанию ВОССТ у бизнесмена Хона?

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Жалоба модератору
В В
10.11.2017, 13:40
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 3
Комментариев: 42


В Кыргызстане нет оппозиции в том понимании, которое заложено в это определение.

Если понаблюдать за тем, что происходит в социальных сетях, то там подрывная деятельность поставлена на поток. 

Та же самая схема используется и для нагнетания истории в Кыргызстане. Сея ненависть и злобу, виртуальные наемники пытаются создать атмосферу массового психоза. 

Так почему у нас все ориентировано только на то, чтобы облить грязью, что есть, в том числе хорошее

Вот почему в Кыргызстане нет оппозиции в классическом понимании этого определения. 

Все о чем вы пишите, смело можно отнести к вам самим и той правительственной истерии которая поднялась вокруг персоны Бабанова. 

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Жалоба модератору
sarishkin jva
10.11.2017, 13:55
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 2
Комментариев: 18

Может,Бабанов был активным участником оппозиции

во времена Бакиева?Что-тоне было слышно Бабанова, когда бакиевская

банда устроила беспредел, захватила

почти всю экономику страны, по дешевке

приватизировала все прибыльные

стратегические компании.Какойразговор может идти о принципиальности

Бабанова? Его политическая биография

– это путь человека, который ловко

приспосабливался к любому режиму. И

богател, что очень важно.Бабанов,возможно, и мнит себя оппозиционером.

Но странным образом он выступает как

мститель за Бакиевых. 

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