ДТП в Канте: Экспертиза подтвердила, что водитель был пьян

Проведенная экспертиза подтвердила факт того, что водитель, совершивший автонаезд в Канте, был пьян. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции по Чуйской области.

Стоит отметить, ДТП произошло вчера вечером, 12 ноября. Водитель "Фольксвагена" совершил наезд на людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате столкновения на месте скончались 6-летняя девочка и её 64-летняя родственница. Мать ребенка, которая также пострадала, в настоящий момент находится в больнице. По оценкам медиков, женщина находится в тяжелом состоянии.

В настоящий момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело. 25-летнего подозреваемого водворили в ИВС. Сейчас собраны все необходимые материалы для проведения расследования.