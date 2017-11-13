"Ты кто?" и оторванные батареи в Центре наркологии. Непридуманные истории

Ежедневно в республиканский центр наркологии на медицинское освидетельствование сотрудники милиции привозят порядка 60-80 человек.

По словам заместителя главного врача центра Татьяны Борисовой, во время рейдовых мероприятий, число пациентов превышает сотню.

Видео, где запечатлены граждане, изрядно переборщившие с алкоголем, для простых обывателей кажутся смешными. Однако врачам, работающим в центре, приходится не до смеха.

По словам Борисовой, буквально месяц назад сотрудники РУВД Свердловского района привезли на освидетельствование девушку-водителя. Вместо того чтобы дунуть в трубку для сдачи анализов, подтверждающих алкоголь в крови, она стала вести себя неадекватно.

"Девушку привезли под утро. Она вела себя крайне агрессивно. Пациентка разбила нам все стеклянные пробирки, сломала сухожировой шкаф. Сотрудники милиции попытались угомонить девушку, однако та вцепилась в батарею и оторвала ее. Кроме того, задержанная взяла мусорное ведро и запустила им во врача-нарколога. Если бы та не увернулась, то ведро попало бы ей в голову. На следующий день в милиции девушка вела себя так же. За 20 лет работы врач еще не слышала в свой адрес столько нецензурных слов", - проинформировала Борисова.

Помимо врача, девушка повредила руку и сотруднику милиции. В настоящий момент идут судебные разбирательства. Материальный ущерб в размере 25 тысяч сомов девушка восстановила, однако извинений за свое поведение не принесла. Адвокат нерадивой пациентки, со слов Борисовой, просит написать встречное заявление.

Другой случай неадекватного поведения со стороны выпившего водителя прекрасного пола произошел в ночь с 11 на 12 ноября. Сотрудники патрульной милиции привезли на освидетельствование девушку. Она сначала отказалась отдавать свою машину милиционерам, а потом и вовсе назвала врача-нарколога бомжем. Видео данного случая появилось сегодня в интернете.

В сюжете канала New TV запечатлено, как девушка просит врача показать удостоверение, так как на ее место "может сесть даже бомж". Девушка заявила, что "поговорила со своим адвокатом, и тот ответил, что штраф должен быть лишь за то, что ездила "с включенным поворотником".

"Зачем вы отвели меня в наркологию, если у меня штраф? Запишите мне штраф за то, что я включила левый поворотник. Уважаемый, вы слышите меня? Или вам тоже надо в наркологию?" - обратилась девушка к сотруднику УПМ.

На уговоры присесть и дунуть в трубку, девушка отрезала: не указывайте мне, покажите удостоверение.

"Покажите мне удостоверение, что вы медсестра. Вы не имеете права. Бомж может сесть на ваше место. Все законно, я со своим адвокатом разговаривала. Я буду жаловаться. Покажите ваши данные. Мы будем с вами судиться", - заявила она.

В конце разговора девушка вообще, перешла на "ты" с врачом.

"Ты покажи мне сначала удостоверение. Что хочешь, то и пиши. Твои действия ни к чему, поверь мне. Я не знаю, кто ты", - не успокаивалась она.

В итоге девушка отказалась дунуть в трубку, а нарколог указала в заключении, что девушка все же пила спиртные напитки - запах алкоголя чувствовался на расстоянии. Автомобиль поставлен на штрафную стоянку.

Случаев человеческого фактора в пьяном угаре не уменьшается, а защитить врачей-наркологов, к сожалению, некому.