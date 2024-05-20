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Неделя насыщена важными астрономическими событиями. Гороскоп с 20 по 26 мая

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Неделя насыщена важными астрономическими событиями, которые будут происходить с самого первого дня недели и до последнего. Итак, а понедельник, 20 мая, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Близнецы, в четверг, 23 мая Полнолуние, Венера переходит 24 мая в Близнецы, а под занавес недели, в воскресенье, 26 мая, Юпитер также переходит в зодиакальное созвездие Близнецы. Таким образом сразу две планеты и Солнце переходят из земной стихии в воздушную, что несомненно отразится на динамике жизни, ускоряя её ритм. Ускорится развитие событий, чаще предстоит действовать по ситуации, а потому полезно будет краткосрочное планирование, поскольку каждый день будет приносить сюрпризы. Появится больше общения, поездок. начнёт расширятся круг знакомств, а вместе с ними будут приходит новые хобби, интересы и знания. Самое время приступать к новому циклу обучения и развития. В первой половине недели Луна ещё будет расти, что поспособствует начинаниям, экспериментам.

Овен – в начале недели ещё можно рассчитывать на дополнительные финансовые поступления и создание новых источников доходов, а в последующие дни недели предстоит много поездок и встреч. Динамику жизни поменяет появление новых знакомых в вашем окружении. Пересмотр круга общения повлияет на досуг, а также деловую стратегию. Предстоит осваивать новые знания и направления в бизнесе, подстраиваясь под меняющиеся реалии. Предложения друзей и близких людей откроют для вас новые вилы досуга.

Телец – время общения заканчивается и наступает черёд карьеры. Созданные вами связи, налаженное сотрудничество сыграют важную роль в решении финансовых вопросов, карьерном продвижении или развитии собственного дела. Посмотрев на жизнь свежим взглядом, вы заметите возможности, которые прежде ускользали из вашего поля зрения и сумеете ими воспользоваться. Удачное время для пересмотра прежних договорённостей, а также решения вопросов с документами.

Близнецы – начало недели выдастся размеренным и можно будет заняться не только делами, но и выкроить время для заботы о здоровье и красоте. Уже со среды поездки, общение, учёба будут занимать всё больше времени. Предстоит принимать решения, которые предопределят развитие карьеры, а также учёбы. Некоторые варианты потребуют поездки за рубеж, а возможно и переезда. Вместе с изменениями в карьерном развитии, начнёт меняться и личная жизнь, а потому важно будет найти время и для судьбоносного разговора с близким человеком.

Рак – не игнорируйте приглашения на вечеринки или свидания. Это возможность наладить личную жизнь, обретая как любимого человека, так и друзей. Постепенно поток приглашений иссякнет, уступив место решению финансовых вопросов, а также работе с документами, которые прежде создавали хлопоты. Предстоит принимать непростые решения, но не испугавшись шагов в неизведанное, вы сможете обеспечить рост финансовых поступлений и получение необходимых документов.

Лев – подвернётся ещё одна возможность устроить карьеру, получить документы, существенно улучшить доходы. Важно только успеть воспользоваться этим шансом и проявить расторопность, дабы встретиться с нужными людьми, переговорить с руководством, посетить советующие инстанции. Уже с середины недели всё больше времени будет занимать общение с друзьями, деловыми партнёрами. Предстоит приступить к пересмотру сложившихся отношений и созданию новых.

Дева – неделя будет насыщена поездками и различными встречами. Если вы ещё не успели презентовать свои идеи или объясниться в чувствах, то поспешите. Вскоре ваше время будут занимать совсем иные вопросы и подходящее время для важных разговоров и поездок пройдёт. Зато уже начиная со среды в вашем общении всё больше будет встреч с руководством, влиятельными людьми. Начнёт решаться вопросы карьеры и финансов, благодаря чему дела пойдут в гору.

Весы – появятся дополнительные возможности для пополнения казны и отказываться от них не спешите. Стоит подумать об обновлении летнего гардероба и предстоящих летних поездках, которые не за горами. Давя согласие на дополнительную работу, вы увеличите финансовые поступления и позволите себе долгожданные покупки. Всё больше деловых и развлекательных поездок уже будет появляться в вашем графике. С приближением лета приключения станут всё реальнее.

Скорпион – деловые встречи и вечеринки, свидания и досуг с детьми будут радовать в течение всей недели, предоставляя возможность реализовать задуманные проекты, насладиться природой во время пикников и признаться в чувствах. Не забывайте что приближается лето и пора отдыха ещё впереди, а потому стоит выкроить время для ремонта, строительства и прочих преобразований в доме. Вы быстро справитесь с домашними хлопотами и освободите лучшее время для летних приключений.

Стрелец – домашние хлопоты и забота о здоровье ещё будут занимать достаточно много времени, но лучше ими заняться сейчас, дабы привести себя и дом в порядок. Постепенно общение будет вклиниваться в неспешный ход событий. Деловые встречи и мероприятия, приглашения на вечеринки и свидания станут занимать всё больше времени, а потому вы должны быть в хорошей форме, дабы блистать и наслаждаться жизнью. Перемены в кругу общения также пойдут на пользу.

Козерог – возникающие идеи и планы не мешкая претворяя в жизнь. Уже через неделю они могут стать не актуальными, а пока есть все шансы на успех, действуйте. Больше обычного ожидается поездок и встреч, каждые из которых привнесут новое в вашу жизнь. Начиная со среды, всё чаще предстоит заниматься покупками и решением финансовых вопросов. Сделанные покупки и полученные доходы порадуют вас и позволят провести по-иному романтические вечера, семейный досуг.

Водолей – с удвоенными силами займитесь решением, домашних вопросов, а также покупками. Вторая половина недели уже преподнесёт немало сюрпризов, которые окажутся в конечном итоге приятными. Вам предстоит больше бывать в свете, посещая различные мероприятия, как деловые так и развлекательные. Ваши незаурядные идеи помогут в реализации деловых проектов, а также обратят внимание к вам человека, с которым вы бы хотели связать личную жизнь.

Рыбы – пока есть все условия для успеха в личной жизни и делах, не откладывайте на потом свидания и встречи. Говорите о своих чувствах, презентуйте идеи, и успех не заставит себя долго ждать. Ещё возможны поездки, участие в интересных мероприятиях. Начиная со среды, вы всё больше будете погружаться в домашние дела, заботу о здоровье, что позволит поправить самочувствие, выстроить гармоничные отношения с домочадцами и уделить время психологическому развитию.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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