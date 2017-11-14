В Ошской области машина насмерть сбила 10-летнюю девочку. Кто недоглядел?

В Ошской области автомобиль насмерть сбил 10-летнюю девочку. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе УВД области.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 13 ноября на участке автодороги Ош - Аэропорт примерно в 12.30. По предварительной версии следствия, автомашина "Хонда Стрим" ехала по дороге. В это время вдоль обочины шла мама с ребенком.

Родительница держала дочку за руку, затем в какой-то момент девочка внезапно отпустила руку матери и выбежала на дорогу, а водитель иномарки не успел вовремя затормозить. В результате чего сбил школьницу. В милиции рассказали, что она училась в пятом классе.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются детали произошедшего.

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