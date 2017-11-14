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В Ошской области машина насмерть сбила 10-летнюю девочку. Кто недоглядел?

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Родион Решетов

В Ошской области автомобиль насмерть сбил 10-летнюю девочку. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе УВД области.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 13 ноября на участке автодороги Ош - Аэропорт примерно в 12.30. По предварительной версии следствия, автомашина "Хонда Стрим" ехала по дороге. В это время вдоль обочины шла мама с ребенком.

Родительница держала дочку за руку, затем в какой-то момент девочка внезапно отпустила руку матери и выбежала на дорогу, а водитель иномарки не успел вовремя затормозить. В результате чего сбил школьницу. В милиции рассказали, что она училась в пятом классе.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются детали произошедшего.

Не будьте просто потребителями информации, будьте участниками событий вместе с "ВБ". Присылайте фото, видео с места событий на Whatsapp 0555 019 363.

URL: http://www.vb.kg/369568
Теги:
дети, ДТП, Ошская область, УВД
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Комментарии
сули мули
14.11.2017, 12:27
Карма: -34
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Плюсов: 158
Минусов: 192
Комментариев: 234

Будет ли в Кыргызстане такой день, когда не будет смертей из-за ДТП!?

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Все Сможем
14.11.2017, 12:55
Карма: +87
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 131
Минусов: 44
Комментариев: 157

сули мули

Будет ли в Кыргызстане такой день, когда не будет смертей из-за ДТП!?

Думаю не скоро

Пока УПМ прячится в кустах у знаков

Работая на ресторан

У нас уже троллейбусы и автобусы как маршрутки подберают высаживают где скажешь!

Вот так и не что не поможет пока водители сами приучают народ не идти на остановку.

0
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