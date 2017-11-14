Ради собственной наживы. В МЧС нанесли ущерб государству на 2,7 млн сомов

Генеральной прокуратурой КР проведена проверка в госагентстве "Сельводзащиты" при МЧС исполнения антикоррупционного законодательства.

Надзорный орган выяснил, что в 2016 году агентством проведен тендер на восстановительные работы дамбы №2 на реке Караункур-Сай Ноокенского района Джалал-Абадской области. По результатам конкурса победителем признано ЗАО "Ж". Однако конкурсная комиссия с целью извлечения выгоды и преимущества для себя и других лиц, путем принуждения заставили победившее ЗАО "Ж" написать отказ от заключения договора на выполнение работ в пользу других участников с предложением присудить ему другой договор при проведении последующего конкурса.

После получения письменного отказа конкурсная комиссия в нарушение требований Закона КР "О государственных закупках" присудила победу не соответствующим квалификационным требованиям и предлагавшей наибольшую сумму ЗАО "К". В результате чего государству причинен материальный ущерб на сумму 2 млн 701 тыс. сомов.

По данному факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 189 ("Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров"), 304 ("Злоупотребление должностным положением") и 306 ("Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР") УК КР.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.