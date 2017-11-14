Пресс-служба президента разъяснила смету расходов на инаугурацию Жээнбекова

Окончательная смета на организацию инаугурации Сооронбая Жээнбекова еще не утверждена. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Там пояснили, что смета на проведение церемонии инаугурации еще не утверждена и на данный момент проходит процедуру согласования в соответствующих ведомствах.

"Министр финансов Адылбек Касымалиев 13 ноября в Жогорку Кенеше озвучил пока лишь предусмотренные бюджетом средства в размере до 13,1 млн сомов на проведение указанного официального мероприятия. Фактическая же сумма расходов по данным Управления делами президента и правительства КР предполагается значительно ниже", - отметили в аппарате президента.

Смета расходов включает ряд мероприятий – оформление помещений, транспортные услуги, аренда оборудования, прием официальных лиц в честь официального вступления в должность президента, концертная программа, типографские услуги и другие официальные расходы.