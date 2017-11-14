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Пресс-служба президента разъяснила смету расходов на инаугурацию Жээнбекова

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ВБ

Окончательная смета на организацию инаугурации Сооронбая Жээнбекова еще не утверждена. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Там пояснили, что смета на проведение церемонии инаугурации еще не утверждена и на данный момент проходит процедуру согласования в соответствующих ведомствах.

"Министр финансов Адылбек Касымалиев 13 ноября в Жогорку Кенеше озвучил пока лишь предусмотренные бюджетом средства в размере до 13,1 млн сомов на проведение указанного официального мероприятия. Фактическая же сумма расходов по данным Управления делами президента и правительства КР предполагается значительно ниже", - отметили в аппарате президента.

Смета расходов включает ряд мероприятий – оформление помещений, транспортные услуги, аренда оборудования, прием официальных лиц в честь официального вступления в должность президента, концертная программа, типографские услуги и другие официальные расходы.

URL: http://www.vb.kg/369582
Теги:
Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
sarishkin jva
14.11.2017, 12:50
Карма: +15
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Плюсов: 21
Минусов: 6
Комментариев: 41

Ксколько бы средств не потратили оно того стоит,потому что инаугурация это показатель престижа нашей страны,а мы ведь и так не так то много тратим если посмотреть на то какую сумму потратили другие страны наша по сравнению с ними мизер

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Все Сможем
14.11.2017, 13:04
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Плюсов: 131
Минусов: 44
Комментариев: 157

sarishkin jva

Ксколько бы средств не потратили оно того стоит,потому что инаугурация это показатель престижа нашей страны,а мы ведь и так не так то много тратим если посмотреть на то какую сумму потратили другие страны наша по сравнению с ними мизер

Престиж это когда учителя в вузах и школах воспитатели в детских садах получают достойную зарплату 16 млн на бумажке это по 3.000 на душу населения кыргызстана неплохо шикуют

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