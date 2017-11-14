Не возите деньги вы в авто своём! Задержаны подозреваемые в кражах

3 ноября в милицию с заявлением обратился гражданин Кыргызстана. Потерпевший заявил, что из его припаркованного Lexus- GX470, разбив окно, утащили борсетку. В сумке, опять же со слов автовладельца, находилось около ста тысяч сомов. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Кража" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК КР. В результате расследования оперативниками столичного ГУВД задержан 29-летний кыргызстанец К.К. Сейчас он находится в бишкекском следственном изоляторе (СИЗО). Однако, по данным пресс-службы столичного УВД, у арестованного был соучастник, поисками которого сейчас и заняты правоохранительные органы.

Еще один схожий факт кражи раскрыли оперативники УВД Ленинского района. Ими также задержаны подозреваемые в преступлении. С заявлением в милицию обратился житель столицы.

"25 октября 2017 года в промежутке времени с 21.00 до 7.30 утра неизвестные лица свободным путем проникли во двор дома заявителя, где из салона автомобиля похитили денежные средства и личные документы", - рапортуют в пресс-службе ГУВД.

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан 30-летний бишкекчанин Х.Р. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 ("Кража") УК КР. Силовики допускают, что некий Х.Р. может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

Задержанный заключен под стражу в СИЗО №1.

Стоит отметить, позднюю осень можно назвать своеобразным катализатором деятельности такого вида преступников. Почти год назад, 18 ноября 2016-го, из салона автомобиля возле обменных бюро на пересечении улиц Абдрахманова и Московской неизвестный мужчина взломал замок на автомобиле Lexus GX470 и похитил кожаный портфель, внутри которого находилось 700 тысяч долларов.