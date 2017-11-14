40 ГБ интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!

Мобильный оператор О! представляет новый тарифный план "Интернет 40ГБ", предназначенный специально для выхода в интернет с компьютера или сразу с нескольких устройств одновременно с помощью роутера или 4G Wi-Fi Wingle.

В вашем распоряжении целых 40 гигабайт интернета без ограничения скорости всего за 850 сомов в месяц. Предусмотрены также дополнительные "Турбокнопки" размером 3 ГБ и 10 ГБ, если вдруг вам понадобится ещё больше скоростного интернета.

Подключить новый тарифный план и воспользоваться высокоскоростным интернетом можно на всей территории страны. Отметим, что потребности абонентов в стабильном и качественном скоростном мобильном интернете постоянно растут, при этом не прекращаются работы по улучшению сети. С начала года технические специалисты оператора вдвое увеличили количество базовых станций четвертого поколения по всей стране, при этом была значительно увеличена и емкость сети.

Используйте возможности 4G интернета в сети О! по максимуму. Приобретайте 4G роутеры, 4G Wi-Fi Wingle в любом Офисе продаж и обслуживания О! или магазине O!Store по всей стране. Подключить новый тариф "Интернет 40ГБ" можно там же, либо вы сами можете это сделать в своём Личном кабинете.

С более подробными условиями этого и других тарифов мобильного оператора О! вы можете ознакомиться на сайте www.o.kg.