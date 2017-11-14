Сегодня: послание от Бабанова, подведем итоги позже, большие маневры

Послание от Бабанова. Он адресовал его своим единомышленникам и сочувствующим и распространил через СМИ. Политик поведал о том, что находится за рубежом, где восстанавливает здоровье после тяжелых переживаний, спровоцированных поражением на президентских выборах. Бабанов пытается представить все так, как будто он не подался в бега после возбуждения на него уголовного дела, а поехал действительно подлечиться. Кстати, в этом же письме автор утверждает, что здоров и хорошо себя чувствует. О стране пребывания и сроках возвращения на родину Бабанов вообще предпочел не распространяться.

Тем временем во фракции РАЖ началась борьба за пост руководителя, который накануне добровольно покинул Бабанов. Он планировал передать лидерство по наследству ближайшему другу и начальнику избирательного штаба Руслану Казакбаеву, однако не тут-то было. Во фракции появились и другие претенденты на вакантную должность. О лидерских амбициях уже заявили Талант Мамытов, Курманкул Зулушев, Зарылбек Рысалиев и Умбеталы Кыдыралиев. Выборы нового руководителя запланированы на ближайшую пятницу, и велика вероятность того, что завершатся они очередной склокой.

Подведем итоги позже. Большая пресс-конференция Алмазбека Атамбаева, намеченная на 15 ноября, отложена на 20-е число. Как сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства, необходимость переноса встречи лидера Кыргызстана с журналистами продиктована тем, что завтра президент будет принимать участие в заседании Национального совета по устойчивому развитию.

Отметим, это будет заключительная пресс-конференция Атамбаева в качестве главы государства, и на ней предполагается подведение итогов шести лет его деятельности на посту руководителя страны. К предстоящему событию повышенный интерес проявляют не только представители отечественной прессы, но и иностранные журналисты. Тем для откровенных бесед накопилось предостаточно.

Большие маневры. Сегодня в Таджикистане начинаются крупные антитеррористические учения, в них задействованы подразделения вооруженных сил стран ОДКБ. Около 100 военных из Кыргызстана были переброшены на полигоны вместе с вооружением и техникой на российских военно-транспортных самолетах Ил-76.

Всего в маневрах задействовано более 5 тысяч военных, свыше 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", вертолеты, самолеты дальней и фронтовой авиации, беспилотники. В тренировочной антитеррористической операции принимают участие подразделения и воинские части всех стран, входящих в ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Интервенции малоэффективны. Нацбанк сдерживает рост курса доллара, организовав распродажи американской валюты. Только в ноябре на межбанке было реализовано почти $25 миллионов. При этом падение национальной валюты удалось лишь замедлить, а доллар между тем вплотную подобрался к психологической отметке в 70 сомов.

Однако эксперты не склонны драматизировать ситуацию и прибегать к таким терминам, как инфляция или кризис. Доллар традиционно подрастает осенью, когда крестьяне и фермеры активно сбывают сельскохозяйственную продукцию. На местном рынке наблюдается даже переизбыток продовольствия, что влечет за собой даже некоторое снижение цен на овощи, фрукты и мясо. По мнению экономистов, как платежное средство на территории республики сом стабилен, и его устойчивость никаких опасений не вызывает.

Успокоили. Имеющихся в Кыргызстане запасов зерна и муки хватит до весны. С таким заявлением сегодня выступил заместитель министра сельского хозяйства Эркинбек Чодуев. Он рассказал, что в этом году был собран хороший урожай - 665 тысяч тонн пшеницы. Чиновник подчеркнул, что правительство обеспечило продовольственную безопасность и в закромах родины припасено достаточно зерна, чтобы не беспокоиться о хлебе насущном.

Так, Минсельхоз Кыргызстана отреагировал на распространенную накануне информацию о том, что в республике снижены объемы поставок пшеницы из Казахстана. По официальной версии, эти трудности вызваны нехваткой специальных саморазгружающихся вагонов - хопперов. Сейчас поставщики зерна удовлетворили только 20-30% уже оплаченных заявок. Стороны обсуждают различные варианты выхода из создавшейся ситуации.

Тайна раскрыта. Глава Национального банка Кубанычбек Кулматов представил журналистам образец новой купюры достоинством в 2 тысячи сомов, уникальность ее заключается в том, что она вертикальная. Банкнота выпускается ограниченным тиражом, который решили приурочить к 25-летию независимости Кыргызстана.

На лицевой стороне купюры изображен памятник Манасу, так как именно под его флагом были объединены кыргызские племена. Юрта символизирует достаток и благополучие. На аверсе банкноты орел парит на фоне заснеженных пиков. В общем дизайн и оформление смотрятся достаточно оригинально. С 17 ноября денежный знак достоинством в 2 тысячи сомов вводится в обращение как платежное средство.