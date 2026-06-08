Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.00 - 102.00

Постарайтесь быть выше досужих сплетен и интриг. Гороскоп с 8 по 14 июня

402  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ярким и красивым событием этой недели станет соединение Венеры и Юпитера. Точным это соединение будет в ночь со вторника 9 июня на среду, 10 июня. На небе это будет смотреться практически как единая яркая звезда, которую можно будет наблюдать на запале, после захода Солнца. Это соединение планет несёт в себе позитивную энергию, что несколько смягчит в целом довольно напряжённый планетарный фон. В целом, в течение недели, противоречия, рождающие споры и обиды, могут усложнять общение, отдаляя от компромиссного решения. Постарайтесь быть выше досужих сплетен, интриг, и проявите гибкость в общении. Дела могут продвигаться не так быстро, как хотелось бы, а прогресс в консультациях окажется едва заметным. Примите сложившийся ритм жизни. Завершается лунный цикл, а первое Новолуние календарного лета состоится 15 июня. Уже на следующей неделе удастся справиться с возникшим тупиком и надоевшей рутиной, реализовав смелые планы. А пока делайте выводы, исправляйте возникшие ошибки, завершайте рутинные дела, накапливая силы перед новым витком развития.

Овен – в любой момент сложившееся равновесие может пошатнуться. Давние подозрения, не дававшие вам покоя, рискуют усилиться под влиянием слухов и чужих комментариев. Если вовремя не остановить разговор или переписку, вы способны настолько накрутить себя, что окажетесь втянуты в ненужные споры и выяснение отношений. Эмоциональное напряжение отразится на работе и отношениях с близкими людьми. Сосредоточившись на делах, работе и домашних заботах, вы сократите время на бесполезные разговоры, сохраните душевное спокойствие и получите достойный результат. Дальние поездки пока вряд ли оправдают ожидания.

Телец – возникшие финансовые трудности носят временный характер, поэтому не стоит переживать из-за невозможности совершить некоторые покупки или принять участие в интересных мероприятиях. Со временем ситуация изменится к лучшему, а пока избегайте долгов и не перегружайте себя дополнительной работой. Сверхурочные обязанности отнимут силы и время для отдыха, при этом серьёзного роста доходов не принесут. Лучше подумайте над новой стратегией развития и внимательно изучите поступающие предложения. Вскоре вы сможете изменить многое в своей жизни, а пока накапливайте знания и восстанавливайте силы.

Близнецы – неосторожная шутка способна осложнить отношения с влиятельными людьми, а коллеги и друзья неожиданно проявят повышенный интерес к вашим доходам. Сейчас не лучший период для совместных проектов и шумных развлечений. Кто-то попытается воспользоваться вашим доверием и получить выгоду за ваш счёт. Отказавшись от коллективных покупок, вложений и сомнительных инициатив, вы рискуете потерять часть окружения, но зато увидите истинную цену некоторых дружеских отношений.

Рак – первая же спорная ситуация покажет, насколько вы готовы действовать по-новому. Если вновь пойти по привычному пути и следовать старым схемам, можно столкнуться с конфликтами на работе и испортить отношения с людьми, с которыми недавно удалось помириться. Попробуйте удивить окружающих неожиданной реакцией и нестандартным подходом. Это поможет избежать новых проблем и избавит от мучительных переживаний наедине с собой. Поездки и встречи с друзьями подарят хорошие эмоции и заряд оптимизма.

Лев – финансовые сложности могут стать следствием необдуманных покупок и стремления к удовольствиям. Вам будет казаться, что без этих трат жизнь станет скучной, однако именно они способны загнать вас в долговые обязательства. Отложите крупные расходы и поездки, не занимайте деньги и уделите больше внимания работе. Появится шанс решить важные бюрократические вопросы, получить необходимые документы и встретиться с влиятельными людьми. Эти контакты окажут заметное влияние на карьеру и помогут увеличить доходы.

Дева – домочадцы и деловые партнёры могут вновь поднять тему прежних разногласий, посчитав, что когда-то их интересы были оставлены без внимания. Сохранив выдержку и не поддавшись на поток обвинений, вы избежите нового конфликта и ненужных расходов. Поддерживайте общение с людьми издалека, планируйте путешествия, обучение или новые проекты. Такое созидательное взаимодействие поможет отвлечься от напряжённой атмосферы и приблизит вас к реализации амбициозных целей.

Весы – ошибки в работе и ухудшение самочувствия могут оказаться следствием усталости и постоянного напряжения дома. Окружающие будут настойчиво подталкивать вас к серьёзным переменам, и в какой-то момент появится желание согласиться лишь бы прекратить давление. Однако разрушить то, что вам дорого, всегда успеется. Постарайтесь сохранить отношения и профессиональные позиции. Отложив судьбоносные решения, вы сможете трезво оценить происходящее и выбрать действительно правильное направление. Благоприятно заниматься документами и финансовыми вопросами.

Скорпион – неудачи в делах, учёбе или финансовой сфере способны серьёзно огорчить и даже сказаться на самочувствии. Не пытайтесь любой ценой сохранить прежний темп жизни - обстоятельства уже начинают меняться. Пока сложно понять, в каком направлении будут развиваться события, поэтому дайте себе время на адаптацию. Полезными окажутся встречи с друзьями, переговоры и поездки. Смена обстановки поможет отвлечься от тревог, завести полезные знакомства и расширить круг общения.

Стрелец – от знакомых будет поступать множество предложений, однако большинство из них принесёт скорее убытки, чем пользу. Новый роман также способен скрывать подводные камни. Ревность, недоверие и эмоциональные качели могут лишить вас душевного равновесия. Пока вокруг кипят страсти и активизируются любители авантюр, сосредоточьтесь на работе и профессиональных задачах. Именно здесь вы сумеете извлечь максимум пользы и создать основу для будущего финансового роста.

Козерог – друзья и близкие люди могут невольно задеть самые чувствительные темы своими замечаниями или насмешками. Вы и сами прекрасно знаете свои слабые стороны, поэтому не стоит реагировать на каждое слово. Поспешные ответы лишь усугубят ситуацию. Определённые сложности возможны и в отношениях с руководством. Зато появится прекрасная возможность заняться собой, изменить привычный образ жизни, внешний вид и подход к делам. Постепенно изменится круг общения, и вскоре окружающие поймут, что серьёзно вас недооценивали.

Водолей – череда сорванных встреч, разногласий с друзьями и любимым человеком станет следствием проблем, которые долгое время оставались без внимания. Спешка и попытка уехать куда-либо ситуацию не исправят, а лишь добавят новых сложностей. Будьте осторожны в дороге и избегайте рискованных действий. Назрела необходимость перемен в семейных отношениях, домашних делах и бизнесе. Даже в непростых финансовых условиях вы сможете сделать вложения, которые со временем окажутся спасительными и помогут стабилизировать ситуацию.

Рыбы – ваши инициативы могут столкнуться с сопротивлением со стороны руководства или влиятельных людей. Даже решение простых формальностей и получение нужных документов потребуют больше усилий, чем обычно. Причиной станет давняя обида или недовольство, о котором окружающие до сих пор помнят. Финансовая ситуация также потребует внимания: предстоят обязательные расходы, поэтому покупки и развлечения лучше временно отложить. Зато встречи с друзьями и поездки пройдут удачно. Вы почувствуете искреннюю поддержку и получите помощь именно тогда, когда она окажется особенно необходимой.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459182
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  