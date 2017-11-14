Улица Чингиза Айтматова появится в Алматы

В Алматы более 100 улиц получат новые названия, передает портал vlast.kz.

Аким Алматы принял это решение после заключения городской ономастической (ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобразования) комиссии.

В городе, например, появятся такие улицы: Алтын адам, Әулие-ата, Ер Төстік, Нұрлы Жол, Нұр Әлем, Хан Шатыр и Арыстанбаб.

Кроме того, некоторые улицы получат названия в честь знаменитых военных деятелей и писателей, например, таких как Герольд Бельгер и Чингиз Айтматов.