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Улица Чингиза Айтматова появится в Алматы

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В Алматы более 100 улиц получат новые названия, передает портал vlast.kz.

Аким Алматы принял это решение после заключения городской ономастической (ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобразования) комиссии.

В городе, например, появятся такие улицы: Алтын адам, Әулие-ата, Ер Төстік, Нұрлы Жол, Нұр Әлем, Хан Шатыр и Арыстанбаб.

Кроме того, некоторые улицы получат названия в честь знаменитых военных деятелей и писателей, например, таких как Герольд Бельгер и Чингиз Айтматов.

URL: http://www.vb.kg/369614
Теги:
Казахстан, Чингиз Айтматов
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Комментарии
Дениза Токоева
14.11.2017, 18:42
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Комментариев: 212

Наш великий писатель! Спасибо ему за его творения!

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Наргиза
15.11.2017, 09:24

Рахмат Казахи. Кыргызам нада зделат Абай кёчёсу.

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