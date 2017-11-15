На границе еще всё сложно. Водителей кормят уже не "завтраками", а обедами

Как стало известно отисточников, заслуживающих доверие,соратник Омурбека Бабанова, депутат ЖК
КР от фракции Фархад Иминов побывал в Казахстане, где провел встречи с высокопоставленными лицами соседнего государства. Во время встреч Ф.Иминов попросил деньги для организации массовых митингов сразу же после президентских выборов 15 октября этого года с целью поддержки О.Бабанова и давления на власть. Иминов рассказал, что после ряда просчетов рейтинг Бабанова падает, поэтому надо готовится к жесткому
противостоянию на улицах, где будут звучать обвинения в фальсификации выборов.Помимо этого, Иминов попросил закрыть границу и на полную мощь использовать как рычаг давления трудовых мигрантов из Кыргызстана в Казахстане. Депутат при этом просил усилить давление на мигрантов и депортировать часть
кыргызстанцев на родину.Самое примечательное в данной ситуации то, что Иминов использовал свои связи в
уйгурской диаспоре и вышел прямо на всесильного шефа казахских спецслужб Карима Масимова – этнического уйгура. Стоит отметить, что в Казахстане Масимов пользуется сильным влиянием на Назарбаева, в то же время самый ненавистный политик для простых казахов, которые открыто говорят, что глава КНБ Казахстана ведет
антиказахскую политику. Теперь усилиями подчиненных структур Масимов пытается столкнуть два народа. Как бы это не хотелось говорить, но представители двух народов – уйгур и курдов, которые не имеют своего государства, пытаются теперь поставить под вопрос государственность кыргызов и казахов. Это не касается всех уйгур и курдов, это касается их сородичей, которые подставляют свои народы, которые мирно живут в Казахстане и Кыргызстане.Иминов Фархат за сентябрь и октябрь 2017 года из Кыргызстана в Казахстан выезжал 4 раза.