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На границе еще всё сложно. Водителей кормят уже не "завтраками", а обедами

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Родион Решетов

МЧС продолжает раздавать горячее питание водителям, попавшим в затор на кыргызско-казахской границе. В ведомстве отметили, что, по данным на 14 ноября, в Ысык-Атинском районе Чуйской области на КПП "Ак-Тилек" около 450 человек получили горячее питание.

Грузоперевозчики в Таласской области также получили обеды. По данным МЧС, около 200 водителям переданы комплекты горячего питания. Отмечается, что данные мероприятия проводятся на постоянной основе. Сотрудники МЧС обеспечивают всех горячим питанием и при необходимости оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

URL: http://www.vb.kg/369626
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, МЧС
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Комментарии
Нурик
15.11.2017, 11:39

От этой проблемы есть люди которые выигрывают, и это наши МЧСники. Из бюджетных денег берут деньги типа для питания водителям фур наверное по 200с за порцию, а водителям делают порцию за 60с, а остальные 140с оседают в карманах сотрудников МЧС. Надо прокуратуре проверить бы это все.

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Jen Jelaous
15.11.2017, 11:44
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Назарбаев спокойно спит и ест? Такой гемор устроил братскому кыргызскому народу.  Это не политика от НАНа, а садизм.

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сули мули
15.11.2017, 11:54
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Зато какой пикник! Да на свежем воздухе! Надо находить во всем плюсы))) Благодарите двух президентов..

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гражданин
15.11.2017, 12:11

кормят водителей стоящих в очереди - нашли тоже мне самых бедных и обездоленных и сколько денег уходят на это из бюджета, а как насчет реально сирых и бедствующих, может  их тоже покормить на халяву.

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sarishkin jva
15.11.2017, 12:49
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Комментариев: 59

Как стало известно отисточников, заслуживающих доверие,соратник Омурбека Бабанова, депутат ЖК

КР от фракции Фархад Иминов побывал в Казахстане, где провел встречи с высокопоставленными лицами соседнего государства. Во время встреч Ф.Иминов попросил деньги для организации массовых митингов сразу же после президентских выборов 15 октября этого года с целью поддержки О.Бабанова и давления на власть. Иминов рассказал, что после ряда просчетов рейтинг Бабанова падает, поэтому надо готовится к жесткому

противостоянию на улицах, где будут звучать обвинения в фальсификации выборов.Помимо этого, Иминов попросил закрыть границу и на полную мощь использовать как рычаг давления трудовых мигрантов из Кыргызстана в Казахстане. Депутат при этом просил усилить давление на мигрантов и депортировать часть

кыргызстанцев на родину.Самое примечательное в данной ситуации то, что Иминов использовал свои связи в

уйгурской диаспоре и вышел прямо на всесильного шефа казахских спецслужб Карима Масимова – этнического уйгура. Стоит отметить, что в Казахстане Масимов пользуется сильным влиянием на Назарбаева, в то же время самый ненавистный политик для простых казахов, которые открыто говорят, что глава КНБ Казахстана ведет

антиказахскую политику. Теперь усилиями подчиненных структур Масимов пытается столкнуть два народа. Как бы это не хотелось говорить, но представители двух народов – уйгур и курдов, которые не имеют своего государства, пытаются теперь поставить под вопрос государственность кыргызов и казахов. Это не касается всех уйгур и курдов, это касается их сородичей, которые подставляют свои народы, которые мирно живут в Казахстане и Кыргызстане.Иминов Фархат за сентябрь и октябрь 2017 года из Кыргызстана в Казахстан выезжал 4 раза.

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Адилет Кадыров
15.11.2017, 14:40
Карма: -24
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Плюсов: 93
Минусов: 117
Комментариев: 214

Надо обезжирить виновника этого кошмара и деньги его дать тем кто пострадал финансово он блокады Хана. 

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