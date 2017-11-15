На границе еще всё сложно. Водителей кормят уже не "завтраками", а обедами

МЧС продолжает раздавать горячее питание водителям, попавшим в затор на кыргызско-казахской границе. В ведомстве отметили, что, по данным на 14 ноября, в Ысык-Атинском районе Чуйской области на КПП "Ак-Тилек" около 450 человек получили горячее питание.

Грузоперевозчики в Таласской области также получили обеды. По данным МЧС, около 200 водителям переданы комплекты горячего питания. Отмечается, что данные мероприятия проводятся на постоянной основе. Сотрудники МЧС обеспечивают всех горячим питанием и при необходимости оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.