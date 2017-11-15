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В Москве задержали членов организации "Таблиги Джамаат" из ЦА (видео)

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении пятерых членов международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), сообщают "Известия" со ссылкой на представителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"По данным следствия, пятеро мужчин приняли участие в проводимых неустановленными лицами занятиях, на которых изучались и разъяснялись произведения основателей и идеологов запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат", - приводит ее слова агентство ТАСС.

Представитель ГСУ добавила, что на занятиях также разрабатывались меры конспирации и сопротивления силовикам.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ "Участие в деятельности религиозного объединения, запрещенного на территории РФ".

Всего в рамках спецоперации были задержаны 69 участников группировки, в том числе ее руководители, уточнили в ФСБ. В Центре уточнили, что руководили "Таблиги Джамаат" выходцы из Центральной Азии, а в ее деятельность вовлекались и российские граждане.

Ранее портал iz.ru сообщал, что силовики задержали в Московском регионе 69 участников "Таблиги Джамаат", в том числе руководителей.

URL: http://www.vb.kg/369633
Теги:
Россия, Таблиги Джамаат
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Комментарии
Чолпон Шакирова
15.11.2017, 13:58
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 143
Минусов: 141
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Не похожи на террористов, давали бы материалы где они ведут допрос, а так больше похоже на показательную игру. 

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Мика Мамаев
15.11.2017, 15:25
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Плюсов: 2
Минусов: 10
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Таблиги жамаат???,,,так ведь весь Кыргызстан в этом направлении????,,,и литература вся,такая же как в любой мечети,у меня дома такая ж литература,,,,,сажайте всех,в таком случае))

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