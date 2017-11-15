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В городе Оше найдена новорожденная девочка. Ее оставили возле детсада

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Родион Решетов

В городе Оше найдена новорожденная девочка. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД южной столицы. Правоохранители отмечают, что ребенка нашли 14 ноября, примерно в 22.00 возле территории детского садика.

Сообщение о том, что найдена малышка, поступило от местных жителей. Прибывшие на место сотрудники милиции забрали ребенка с собой. Новорожденная весила три килограмма 270 граммов, она была завернута в детскую одежду.

Девочку отвезли в Ошский городской родильный дом, где ее обследовали специалисты. Врачи оценили состояние младенца как стабильное. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность матери, бросившей своего ребенка.

URL: http://www.vb.kg/369656
Теги:
дети, Ош, УВД
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Комментарии
Райзап
15.11.2017, 13:14

Беби боксы нужно открывать зачем мать искать.

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