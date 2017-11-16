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Депутаты предлагают строить школы в Бишкеке вместо регионов

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Гулиза Авазова

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков предложил строить школы в Бишкеке и жилмассивах вместо регионов. Такое предложение депутат озвучил сегодня, 16 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат спросил, сколько школ в Бишкеке, где дети учатся в три смены. Вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова ответила, что по городу в 10-ти школах дети учатся в три смены.

Депутат отметил, что в гимназии №5 дети также учатся в три смены, однако, по словам вице-мэра, она относится не к городу, а Министерству образования.

"В школах, рассчитанных на 1,5 тысячи человек, учатся по 3 тысячи учеников. Вот где нужно строить школы, а не в регионах, где по семь детей сидят в классе. В городских школах родители докупают парты в классы, потому что по 45 учеников сидят в одном классе", - добавил он.

Также депутат Айтмамат Назаров добавил, что нужно не только строить школы, но и обратить внимание на качество образования, так как учитель по одному предмету преподает и по другим дисциплинам из-за нехватки специалистов.

URL: http://www.vb.kg/369709
Теги:
парламент, школа
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Комментарии
Кыргызбай
16.11.2017, 11:26

Козлы депутаты, Вы были тупыми так и остались тупым, горбатого могила исправит. Базаркомы идите своими делами заниматся.

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