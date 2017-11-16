С днем рождения! Путин поздравил избранного президента Кыргызстана

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму на имя Сооронбая Жээнбекова. Сегодня ему исполняется 59 лет.

Текст послания из Кремля распространила пресс-служба избранного президента Кыргызстана:

"Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников как опытный государственный деятель, многое делающий для решения актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Кыргызской Республикой. Наглядным свидетельством этого стала ваша убедительная победа на недавних президентских выборах. Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу и активной совместной работе с вами по дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества, существующими между нашими странами", - говорится в послании Владимира Путина.