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С днем рождения! Путин поздравил избранного президента Кыргызстана

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Кирилл Степанюк

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму на имя Сооронбая Жээнбекова. Сегодня ему исполняется 59 лет.

Текст послания из Кремля распространила пресс-служба избранного президента Кыргызстана:

"Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников как опытный государственный деятель, многое делающий для решения актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Кыргызской Республикой. Наглядным свидетельством этого стала ваша убедительная победа на недавних президентских выборах. Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу и активной совместной работе с вами по дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества, существующими между нашими странами", - говорится в послании Владимира Путина.

URL: http://www.vb.kg/369723
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Вера Чехова
16.11.2017, 13:18
Карма: +9
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Комментариев: 8

Это знак уважения не только Путиным - Жээнбекова, а дружеский жест в отношении всего народа Кыгызстана

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