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Зилалиев о ледниках: Они все равно сползут и будут потеряны

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Гулиза Авазова

Если даже правительство Кыргызстана не даст согласия "Кумтору" на разработку ледников Лысый и Давыдова, они все равно сползут и будут потеряны. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил вице-премьер-министр страны Дуйшенбек Зилалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня парламент рассматривает в третьем чтении поправки в "Водный кодекс", которые позволят в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. В случае положительного решения "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

На заседании Зилалиев, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что ледник Давыдова уже отработан наполовину, и к концу работы рудника цифра изменится на 70%. Ледник Лысый на сегодня отработан на 10%, к концу показатели увеличатся на столько же процентов.

Добавим, что Зилалиев также назвал выгоды для экономики Кыргызстана, которая в цифрах составляет 17,2 млрд сомов. Также он отметил, что по итогам переговоров "Центерра" выплатит за вред экологии 12 млрд сомов компенсации.

"Получается, мы продали ледники за 12 млрд сомов?" - переспросили парламентарии.

"Мы можем и не брать эти деньги, но ледники будут все равно сползать, и они будут потеряны", - ответил Зилалиев.

URL: http://www.vb.kg/369733
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, золото, парламент
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Комментарии
сули мули
16.11.2017, 15:02
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Помнится Зилалиев в грудь себя бил, что в случае провала с лиглас отвечу как мужчина, а его повысили в должности, ну что за несправедливость!?

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