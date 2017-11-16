Зилалиев о ледниках: Они все равно сползут и будут потеряны

Если даже правительство Кыргызстана не даст согласия "Кумтору" на разработку ледников Лысый и Давыдова, они все равно сползут и будут потеряны. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил вице-премьер-министр страны Дуйшенбек Зилалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня парламент рассматривает в третьем чтении поправки в "Водный кодекс", которые позволят в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. В случае положительного решения "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

На заседании Зилалиев, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что ледник Давыдова уже отработан наполовину, и к концу работы рудника цифра изменится на 70%. Ледник Лысый на сегодня отработан на 10%, к концу показатели увеличатся на столько же процентов.

Добавим, что Зилалиев также назвал выгоды для экономики Кыргызстана, которая в цифрах составляет 17,2 млрд сомов. Также он отметил, что по итогам переговоров "Центерра" выплатит за вред экологии 12 млрд сомов компенсации.

"Получается, мы продали ледники за 12 млрд сомов?" - переспросили парламентарии.

"Мы можем и не брать эти деньги, но ледники будут все равно сползать, и они будут потеряны", - ответил Зилалиев.