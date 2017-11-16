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Парламент КР разрешил "Кумтору" разработать ледники Давыдова и Лысый

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Гулиза Авазова

Сегодня, 16 ноября, парламент Кыргызстана одобрил поправки в "Водный кодекс" в третьем чтении. За поддержку законопроекта проголосовали 63 депутата, 22 выступили против. Всего зарегистрировано 85 депутатов.

Отметим, поправки в "Водный кодекс" позволят в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

Как отметил во время обсуждения вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, если принять поправки, то правительство привлечет 12,7 млрд сомов для экономики Кыргызстана.

"Мы можем и не брать эти деньги, но ледники будут все равно сползать, и они будут потеряны", - сказал тогда Зилалиев.

Также он добавил, что ледник Давыдова уже отработан наполовину, и к концу работы рудника цифра изменится на 70%. Ледник Лысый на сегодня отработан на 10%, к концу показатели увеличатся на столько же процентов.

URL: http://www.vb.kg/369749
Теги:
золото, парламент
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Комментарии
Герда Каева
16.11.2017, 16:39
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Комментариев: 141

Неужели здравый смысл победил проплаченных крикунов? Даже не верится. 

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