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Артем Новиков: В стране нет проблем с запасом ГСМ

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Гулиза Авазова

В стране нет проблем с запасом ГСМ. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил министр экономики Артем Новиков на заседании Жогорку Кенеша.

Во время заседания депутат Алмаз Эргешов задал вопрос, насколько правдоподобна информация о запасах ГСМ, которые публикуются в СМИ. "Некоторые СМИ пишут, что запаса осталось всего на месяц", - уточнил информацию нардеп.

В свою очередь Новиков ответил, что в стране нет проблем с запасами ГСМ. Однако, по словам министра, запаса муки хватит на три месяца, но завозится пшеница.

URL: http://www.vb.kg/369750
Теги:
ГСМ, парламент, Артем Новиков, Минэкономики
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