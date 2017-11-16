Артем Новиков: В стране нет проблем с запасом ГСМ

В стране нет проблем с запасом ГСМ. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил министр экономики Артем Новиков на заседании Жогорку Кенеша.

Во время заседания депутат Алмаз Эргешов задал вопрос, насколько правдоподобна информация о запасах ГСМ, которые публикуются в СМИ. "Некоторые СМИ пишут, что запаса осталось всего на месяц", - уточнил информацию нардеп.

В свою очередь Новиков ответил, что в стране нет проблем с запасами ГСМ. Однако, по словам министра, запаса муки хватит на три месяца, но завозится пшеница.