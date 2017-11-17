Кто из депутатов проголосовал против разрешения на разработку ледников

Представляем список депутатов парламента Кыргызстана, проголосовавших за и против поправки в "Водный кодекс" в третьем чтении.

Отметим, поправки в "Водный кодекс" позволят в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

В итоге Жогорку Кенеш поддержал законопроект. За поддержку проголосовали 63 депутата, 22 выступили против. Всего было зарегистрировано 85 депутатов.

Из 85 зарегистрированных депутатов 63 народных избранника проголосовали за, 22 - против.

Список проголосовавших против:

Жанар Акаев Омурбек Бабанов Калдарбек Баймуратов Мирлан Бакиров Дастан Бекешев Кенжебек Бокоев Зиядин Жамалдинов Каныбек Иманалиев Умбеталы Кыдыралиев Абдимуктар Маматов Айсулуу Мамашова Исхак Масалиев Наталья Никитенко Максат Сабиров Аида Салянова Бахадыр Сулейманов Эльвира Сурабалдиева Табылды Тиллаев Эмиль Токтошев Жыргалбек Турускулов Садык Шер-Нияз Алмамбет Шыкмаматов.

Список депутатов, проголосовавших за поправки: