Кто из депутатов проголосовал против разрешения на разработку ледников

Представляем список депутатов парламента Кыргызстана, проголосовавших за и против поправки в "Водный кодекс" в третьем чтении.
Отметим, поправки в "Водный кодекс" позволят в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.
В итоге Жогорку Кенеш поддержал законопроект. За поддержку проголосовали 63 депутата, 22 выступили против. Всего было зарегистрировано 85 депутатов.
Из 85 зарегистрированных депутатов 63 народных избранника проголосовали за, 22 - против.
Список проголосовавших против:
- Жанар Акаев
- Омурбек Бабанов
- Калдарбек Баймуратов
- Мирлан Бакиров
- Дастан Бекешев
- Кенжебек Бокоев
- Зиядин Жамалдинов
- Каныбек Иманалиев
- Умбеталы Кыдыралиев
- Абдимуктар Маматов
- Айсулуу Мамашова
- Исхак Масалиев
- Наталья Никитенко
- Максат Сабиров
- Аида Салянова
- Бахадыр Сулейманов
- Эльвира Сурабалдиева
- Табылды Тиллаев
- Эмиль Токтошев
- Жыргалбек Турускулов
- Садык Шер-Нияз
- Алмамбет Шыкмаматов.
Список депутатов, проголосовавших за поправки:
- Алиярбек Абжалиев
- Салайдин Айдаров
- Мухтарбек Айнакулов
- Алмасбек Акматов
- Нурбек Алимбеков
- Марат Аманкулов
- Азамат Арапбаев
- Осмонбек Артыкпаев
- Анвар Артыков
- Гульшат Асылбаева
- Джаныбек Бакчиев
- Дастанбек Джумабеков
- Сайдолимжон Джураев
- Акылбек Жапаров
- Бакыт Джетигенов
- Камчыбек Жолдошбаев
- Кубанычбек Жумалиев
- Адыл Жунус уулу
- Алтынбек Жунус уулу
- Торобай Зулпукаров
- Динара Исаева
- Тилектеш Исаков
- Аида Исмаилова
- Жыргалбек Калмаматов
- Ирина Карамушкина
- Аалы Карашев
- Нодирбек Каримов
- Канат Керезбеков
- Асель Кодуранова
- Автандил Кулбараков
- Махабат Мавлянова
- Мурадыл Мадеминов
- Нурлан Макеев
- Ильхом Маннанов
- Талайбек Масабиров
- Искендер Матраимов
- Гулькан Молдобекова
- Рыскелди Момбеков
- Жылдыз Мусабекова
- Айтмамат Назаров
- Кубанычбек Нурматов
- Сайдулла Нышанов
- Иса Омуркулов
- Карамат Орозова
- Айнура Осмонова
- Исхак Пирматов
- Улан Примов
- Бакытбек Райымкулов
- Зарылбек Рысалиев
- Кожобек Рыспаев
- Урмат Самаев
- Альфия Самигуллина
- Евгения Строкова
- Бакирдин Субанбекова
- Алтынбек Сулайманов
- Алмазбек Токторов
- Данияр Толонов
- Дуйшон Торокулов
- Пархат Тулендыбаев
- Азис Турсунбаев
- Игорь Чудинов
- Максатбек Эгембердиев
- Алмазбек Эргешев.