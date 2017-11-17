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Кто из депутатов проголосовал против разрешения на разработку ледников

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Гулиза Авазова

Представляем список депутатов парламента Кыргызстана, проголосовавших за и против поправки в "Водный кодекс" в третьем чтении.

Отметим, поправки в "Водный кодекс" позволят в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

В итоге Жогорку Кенеш поддержал законопроект. За поддержку проголосовали 63 депутата, 22 выступили против. Всего было зарегистрировано 85 депутатов.

Из 85 зарегистрированных депутатов 63 народных избранника проголосовали за, 22 - против.

Список проголосовавших против:

  1. Жанар Акаев
  2. Омурбек Бабанов
  3. Калдарбек Баймуратов
  4. Мирлан Бакиров
  5. Дастан Бекешев
  6. Кенжебек Бокоев
  7. Зиядин Жамалдинов
  8. Каныбек Иманалиев
  9. Умбеталы Кыдыралиев
  10. Абдимуктар Маматов
  11. Айсулуу Мамашова
  12. Исхак Масалиев
  13. Наталья Никитенко
  14. Максат Сабиров
  15. Аида Салянова
  16. Бахадыр Сулейманов
  17. Эльвира Сурабалдиева
  18. Табылды Тиллаев
  19. Эмиль Токтошев
  20. Жыргалбек Турускулов
  21. Садык Шер-Нияз
  22. Алмамбет Шыкмаматов.

Список депутатов, проголосовавших за поправки:

  1. Алиярбек Абжалиев
  2. Салайдин Айдаров
  3. Мухтарбек Айнакулов
  4. Алмасбек Акматов
  5. Нурбек Алимбеков
  6. Марат Аманкулов
  7. Азамат Арапбаев
  8. Осмонбек Артыкпаев
  9. Анвар Артыков
  10. Гульшат Асылбаева
  11. Джаныбек Бакчиев
  12. Дастанбек Джумабеков
  13. Сайдолимжон Джураев
  14. Акылбек Жапаров
  15. Бакыт Джетигенов
  16. Камчыбек Жолдошбаев
  17. Кубанычбек Жумалиев
  18. Адыл Жунус уулу
  19. Алтынбек Жунус уулу
  20. Торобай Зулпукаров
  21. Динара Исаева
  22. Тилектеш Исаков
  23. Аида Исмаилова
  24. Жыргалбек Калмаматов
  25. Ирина Карамушкина
  26. Аалы Карашев
  27. Нодирбек Каримов
  28. Канат Керезбеков
  29. Асель Кодуранова
  30. Автандил Кулбараков
  31. Махабат Мавлянова
  32. Мурадыл Мадеминов
  33. Нурлан Макеев
  34. Ильхом Маннанов
  35. Талайбек Масабиров
  36. Искендер Матраимов
  37. Гулькан Молдобекова
  38. Рыскелди Момбеков
  39. Жылдыз Мусабекова
  40. Айтмамат Назаров
  41. Кубанычбек Нурматов
  42. Сайдулла Нышанов
  43. Иса Омуркулов
  44. Карамат Орозова
  45. Айнура Осмонова
  46. Исхак Пирматов
  47. Улан Примов
  48. Бакытбек Райымкулов
  49. Зарылбек Рысалиев
  50. Кожобек Рыспаев
  51. Урмат Самаев
  52. Альфия Самигуллина
  53. Евгения Строкова
  54. Бакирдин Субанбекова
  55. Алтынбек Сулайманов
  56. Алмазбек Токторов
  57. Данияр Толонов
  58. Дуйшон Торокулов
  59. Пархат Тулендыбаев
  60. Азис Турсунбаев
  61. Игорь Чудинов
  62. Максатбек Эгембердиев
  63. Алмазбек Эргешев.

URL: http://www.vb.kg/369781
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, парламент
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Комментарии
sarishkin jva
17.11.2017, 12:28
Карма: +38
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 13
Комментариев: 81

вполне ожидаемо в списке противников та шушера,которая привыкла сдирать все у страны ,а не вкладывать поэтому ничего удивительного в их действии нет 

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Дениза Токоева
17.11.2017, 13:24
Карма: -34
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 98
Минусов: 132
Комментариев: 216

Эти ледники рано или поздно накроют кумтор, я не понимаю людей которые против, ну если там такие персонажи как Мавлян Аскаров, то понятно одно, им шум нужен. 

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