Узбекский чиновник за 45 минут 126 раз выругался матом на собрании

Глава Паркентского района Ташкентской области Нематулла Абдуллаев в грубой форме отчитал руководителей предприятий и организаций, а также аксакалов махаллей за отправку на сбор хлопка недостаточного количества людей. Об этом сообщает узбекская служба радио "Свобода".

На протяжении всего собрания, длившегося 45 минут, хоким произнес матерные слова в адрес собравшихся 126 раз. Сам Абдуллаев пояснил, что "не материл, а "просто поругал" участников собрания.

Жесткий разговор

​Аудиозапись с собрания оказалась у редакции радио "Озодлик" - узбекской службы "Азаттыка".

Автор записи отмечает, что в первую очередь хоким оскорбил руководителя медицинского объединения Гофира Рузибаева.

"Ты даешь пустые обещания, б***, х*** ты, руководитель такой крупной организации, отправил на хлопок столько мало людей. Работай если можешь, или пошел на х***, б***", – говорит хоким Абдуллаев, обращаясь к главе районного медобъединения.

Но как только главврач говорит хокиму, что вывел на сбор хлопка 20 человек, глава района продолжает его материть:

"Пошел на х***, б***. Что собрали твои 20 человек? Эй, к***(мужской половой орган. – Ред.), я разорву твою п***!", – материт хоким.

На собрании Нематулла Абдуллаев говорил о том, что из-за хлопковой "приписки" были возбуждены уголовные дела в отношении хокима, прокурора и начальника милиции Бекабадского района. Заведение уголовных дел в отношении ряда руководителей районов Ташкентской области сильно встревожило и главу Паркента, говорит собеседник "Озодлика", записавший на диктофон выступление хокима Паркентского района.

По словам автора аудиозаписи, на собрании в хлопковом штабе Абдуллаев обматерил также аксакалов махаллей.

"Если не сдадите пять тонн хлопка, оторву вам члены, б***", – говорил он.

Собрание в хлопковом штабе в Паркентском районе, по словам автора аудиозаписи, длилось час. После оскорбления и унижения участников собрания, Нематулла Абдуллаев приказал вывести на хлопковые поля достаточное количество людей, чтобы каждый из них собирал как минимум по 30 килограммов урожая в день.

​"Просто поругал"

Отвечая на вопросы репортера "Озодлика", хоким Паркентского района Нематулла Абдуллаев подтвердил информацию о том, что проводил 1 ноября в хлопковом штабе собрание с участием руководителей местных организаций и аксакалов махаллей.

Однако он опроверг информацию о том, что оскорблял матерными словами участников собрания.

– Я действительно мог поругать их за предоставление неправильной сводки о ходе выполнения плана по сбору хлопка. Ведь прошли те времена, когда давали неправильную сводку по хлопку. Если я кого-то оскорбил, то пусть этот человек подаст на меня в суд. Я готов ответить перед судом. Я никого не оскорблял и никому не угрожал, – заявил хоким репортеру "Озодлика".

Ранее "Озодлик" неоднократно сообщал о случаях, когда хокимы областей и районов Узбекистана избивали и оскорбляли своих подчиненных.

12 сентября в Интернете появилось видео, на котором хоким района избивает директоров школ. На собрании 12 апреля этого года хоким публично оскорбил местного чиновника, затем приказал своим подчиненным избить его. 19 октября 2016 года еще один хоким избил перед местными фермерами замдиректора школы за недостаточное количество хлопка. 8 июня прошлого года фермер пожаловался на главу района, который, по словам фермера, часто оскорблял людей и занимался рукоприкладством.