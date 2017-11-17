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Девочка умерла, прикоснувшись к зарядке iPhone во сне

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14-летняя школьница из Вьетнама умерла после того, как дотронулась до зарядного кабеля своего iPhone, сообщает Metro..

Родители утром обнаружили свою дочь без сознания, отвезли её в больницу, но врачи не смогли помочь девочке. Медики заключили, что смерть наступила в результате удара током.

Полиция предполагает, что источником тока было повреждённое зарядное устройство от iPhone 6. На фотографиях видно, что из кабеля торчат оголённые провода. Также видно, что деочка уже пыталась починить зарядку скотчем.

Само устройство сейчас изучается. Пока неизвестно, проведён ли кабель компанией Apple или же он неоригинальный. Эксперты отметили, что кабель на фото выглядит короче оригинального шнура для iPhone.

URL: http://www.vb.kg/369785
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