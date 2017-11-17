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Две недели без митингов. Список мест, где запрещены пикеты

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Родион Решетов

В центре Бишкека в привычных местах для пикетов не будут проводиться митинги. Данное решение вынес Первомайский районный суд, об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

Отмечается, что служители Фемиды признали законным и обоснованным заявление УВД Первомайского района об ограничении мест проведения митингов и мирных акций. Исключением являются официальные культурно-массовые мероприятия

До 1 декабря 2017 года запрещено митинговать в следующих местах:

  1. у здания Жогорку Кенеша (Белый дом);
  2. на площади Ала-Тоо;
  3. у здания Центризбиркома;
  4. у здания правительства (Старая площадь);
  5. у зданий Бишкекского городского и Верховного судов;
  6. у памятника Чингизу Айтматову на улице Киевской.

При этом проводить митинги разрешается в сквере имени Максима Горького на улице Исанова. В связи с чем от УВД поступило данное заявление, пока не известно. Однако, как сообщили в пресс-службе Верховного суда КР, информация об этом будет представлена позднее.

URL: http://www.vb.kg/369787
Теги:
Верховный суд, митинг, Первомайский район, суд, УВД
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Комментарии
Адилет Кадыров
17.11.2017, 12:56
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Честное слово, какие плюсы от этих митингов? Митингами паразиты просто зарабатывают деньги и пихают свои корыстные цели.

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