Две недели без митингов. Список мест, где запрещены пикеты

В центре Бишкека в привычных местах для пикетов не будут проводиться митинги. Данное решение вынес Первомайский районный суд, об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

Отмечается, что служители Фемиды признали законным и обоснованным заявление УВД Первомайского района об ограничении мест проведения митингов и мирных акций. Исключением являются официальные культурно-массовые мероприятия

До 1 декабря 2017 года запрещено митинговать в следующих местах:

у здания Жогорку Кенеша (Белый дом); на площади Ала-Тоо; у здания Центризбиркома; у здания правительства (Старая площадь); у зданий Бишкекского городского и Верховного судов; у памятника Чингизу Айтматову на улице Киевской.

При этом проводить митинги разрешается в сквере имени Максима Горького на улице Исанова. В связи с чем от УВД поступило данное заявление, пока не известно. Однако, как сообщили в пресс-службе Верховного суда КР, информация об этом будет представлена позднее.