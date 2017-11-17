Две недели без митингов. Список мест, где запрещены пикеты

Честное слово, какие плюсы от этих митингов? Митингами паразиты просто зарабатывают деньги и пихают свои корыстные цели.
В центре Бишкека в привычных местах для пикетов не будут проводиться митинги. Данное решение вынес Первомайский районный суд, об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.
Отмечается, что служители Фемиды признали законным и обоснованным заявление УВД Первомайского района об ограничении мест проведения митингов и мирных акций. Исключением являются официальные культурно-массовые мероприятия
До 1 декабря 2017 года запрещено митинговать в следующих местах:
При этом проводить митинги разрешается в сквере имени Максима Горького на улице Исанова. В связи с чем от УВД поступило данное заявление, пока не известно. Однако, как сообщили в пресс-службе Верховного суда КР, информация об этом будет представлена позднее.