Юный джихадист из соцсетей. Чекисты задержали рекрута МТО

14 ноября в Бишкеке чекистами задержан рекрут международной террористической организации гражданин КР Р.у.С., 1997 г.р., уроженец и житель Карасуйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Установлено, что задержанный Р.у.С., находясь за рубежом, был завербован эмиссарами МТО через социальные сети. Являясь активным пользователем социальной сети "Одноклассники", занимался распространением джихадистской идеологии путем размещения на своей странице аудио- и видеообращений одного из главарей МТО, где присягнул ему в верности.

По данному факту ГСУ ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 ("Возбуждение национальной, расовой, религиозной и иной вражды") УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.