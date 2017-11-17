В Бишкеке забитая пассажирами маршрутка вылетела на встречную полосу

Сегодня, 17 ноября, в Бишкеке произошло очередное ДТП с пассажирским транспортом.

На пересечении улиц Гагарина и Юдахина микроавтобус не успел затормозить перед пешеходным переходом и вылетел на полосу встречного движения.

По предварительной информации, перед пешеходным переходом автомобиль резко остановился, чтобы пропустить пешехода, в этот момент маршрутка №106, которая следовала за ним, не успела затормозить, и чтобы уйти от столкновения, выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с другим автомобилем.

В итоге в ДТП пострадали пассажирский бус №106 и одно легковое авто, шестерых пострадавших увезла карета скорой помощи.

На месте работают сотрудники патрульной милиции. Более подробная информация будет представлена позднее, отметили в УПМ.