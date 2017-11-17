Президент Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом прибыл в Российскую Федерацию

Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 ноября, прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию по приглашению Владимира Путина для участия в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В рамках визита состоится встреча глав двух государств, в ходе которой они обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества.