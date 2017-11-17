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Президент Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом прибыл в Российскую Федерацию

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ВБ, Янис Свикланс

Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 ноября, прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию по приглашению Владимира Путина для участия в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В рамках визита состоится встреча глав двух государств, в ходе которой они обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества.

URL: http://www.vb.kg/369812
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин
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Комментарии
сули мули
17.11.2017, 15:51
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Может пока не поздно, отменим итоговую пресс-конференцию Атамбаева!? От греха подальше)))

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Адилет Кадыров
17.11.2017, 16:36
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сули мули

Может пока не поздно, отменим итоговую пресс-конференцию Атамбаева!? От греха подальше)))

Не надо, пусть лучше он выступит и добьет гвоздь в полит карьеру таких как Бобик. 

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sarishkin jva
17.11.2017, 17:27
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правильно такие дела нельзя оставлять на пол пути  надо доделывать до конца вдолбить таким как бот по всей строгости закона

Адилет Кадыров

сули мули

Может пока не поздно, отменим итоговую пресс-конференцию Атамбаева!? От греха подальше)))

Не надо, пусть лучше он выступит и добьет гвоздь в полит карьеру таких как Бобик. 

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